Jó híreket kaptak a Szűzek, ezt hozza számukra a szombat

2023. október 7.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton egy hír, vagy esemény arra késztet, hogy gondolja át egy kicsit az életét és az ön körül levő világhoz, emberekhez való viszonyát. Különösen azt gondolja át, hogy mi az, ami nem szolgálja már a fejlődésé, viszont romboló, vagy egyszerűen csak rabolja a drága idejét...

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ha van valami, amire már régóta vágyik, akkor ma ideje pótolni! Mindig is kipróbált volna valamit, de sohasem volt bátorsága megtenni? Hajrá, a mai pont jó nap hozzá! Persze azért a racionalitás határain belül maradjon.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szombaton végre minden a kedvező irányba áll ahhoz, hogy kihasználjon egy lehetőséget, vagy végre döntsön egy változtatásról és cselekedjen is. Ne várjon senki jóváhagyására, vagy véleményére! Ha valamit akar, kezdjen bele végre, ez az ön élete és önnek kell menedzselnie!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A horoszkóp jelzése szerint vannak élethelyzetek, amelyekben mostanság nem érzi magát túlzottan komfortosan. Talán van valaki, akinek a társaságában mintha elhagyna minden önbizalmát. Talán itt az ideje, hogy kilépjen ezekből a szituációkból és olyan helyzetbe navigálja önmagát, ami jobban megfelel az elvárásainak.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Lehet, hogy eljött az idő egy kis átalakításra. Akkor érzi igazán jól magát, ha sikerül felépítenie egy olyan viszonyrendszert maga körül, ahol a saját és a környezet érdekei összhangban vannak. Ha viszont azt érzi, hogy túl sokat kell alkalmazkodnia, akkor előbb-utóbb változtatnia kell.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Úgy érzi, hogy lassítania kell, és bizony nem is téved. Szombaton végre sikerül is relaxálnia, kikapcsolnia. Azt nem is lehet, hogy folyton mások ügye után fusson! Ma végre önt kényezteti egy picit a környezete.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma vegye komolyan az ösztöneit, megérzéseit! Különösen akkor figyeljen a belső hangra, ha egy másik emberrel kapcsolatosan jelez önnek. Valaki ugyanis egy ajánlattal, vagy egy lehetőséggel fogja megkeresni és nem biztos, hogy megbízhat benne.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma valakivel heves vitába bonyolódhat, mert egy sokakat érintő kérdésben nem értenek egyet. Mielőtt belemélyedne a vitába, jól gondolja meg, vajon érdemes-e egy amúgy jó emberi kapcsolatot feláldozni ilyen ügyek miatt.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ön nyitott, érdeklődő személyiség, és mindig is fogékony volt az újdonságokra, ilyesmivel könnyű önt lázba hozni. Ma ráadásul híreket kaphat újításokról, vagy felfedezésekről és ezek nagyon erősen felkeltik az érdeklődését. Lehet, hogy ez a dolog most nem csak érdekes, hanem pozitívan befolyásolhatja az életét is!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma megismerkedhet valakivel, aki egész mást gondol az életről, mint ön, de éppen ez benne önnek az érdekes. Lehet, hogy ennek a kapcsolatnak pusztán baráti jellege lesz, de nincs kizárva az sem, hogy ennél valami mélyebb viszony kerekedik belőle.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A harmónia és a vidámság a mai nap kulcsszavai, ráadásul remek beszélgetések és kitűnő hangulat vár önre egy rendezvényen. Ma ráadásul esély van arra is, hogy szorosabbra fűzze a kapcsolatot valakivel, aki nem közömbös a szívének.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Legyen ma nyugodtan egy kicsit önzőbb, mint a szokásos. Törődjön többet önmagával, kényeztesse a testét, lelkét, pihenjen. Ha pedig ez valakinek nem tetszik a környezetében, akkor az magára vessen. Ne hagyja magát befolyásolni! Önnek is lehet egy napja önmagára.