Hírnévre vágyik a magyar TikTok-sztár tyúkja – Videó!

Rengeteg állat gazdája a 25 éves piliscsévi lány, azonban a Tiktok-felhasználók figyelmét leginkább tyúkjaival keltette fel, akikkel fél éve él együtt. A legnagyobb csillag közülük az Eta nevű tyúk, akivel pár naponta új videóval lepik meg a platformra érkezőket. Milénának nem ismeretlen a terep, hiszen már gyermekkorától közeli kapcsolatot ápolt az állatokkal, a nagyszülei tanyáján 10-12 ezer tyúk között töltötte szabadideje nagy részét. Szeretett nekik segíteni, dekorálni az életterüket és komfortosabbá tenni az ólakat, ketreceket. A ma már felnőtt, a közösségi oldalon egyre nagyobb népszerűségnek örvendő lány szívesen mesélt mindennapjairól – számolt be a Fanny magazin.

„Lefoglalja őket a hangyatojások keresése”

Miléna és párja önellátóvá szeretnének válni, ezért első lépésben saját tojást akartak megtermelni. Dísztyúkokat válogattak hát, hogy színes legyen az udvar. Ám más állatok is élnek velük. Van saját kutyusuk és cicájuk, de velük él a terület előző tulajdonosa által náluk hagyott két birka, 2 szamár és egy törpemalac, amik az új helyük elkészültéig velük maradnak.

– Nekem a következő állatprojektem a fürjtartás lesz, és szeretnénk még nyuszikat is. Igazi kisállatpark leszünk, ha így haladunk! – mondja mosolyogva Miléna, aki hangsúlyozza azt is, hogy állataikra házikedvencként gondolnak nem haszonállatként, mert már az elején észrevették, hogy mindannyiuknak saját kis személyisége van. Elmondása szerint a tyúkok imádnak nézelődni, mászkálni, kapirgálni.

– Legutóbb amikor felfedeztek egy hangyabolyt, fél napig lefoglalta őket a hangyatojások keresgélése – idézte föl a lány, aki egyedül látja el tyúkokat és még arra is figyel egy időjárás-állomás segítségével, hogy jó idő legyen náluk.

„Pelenkában sétálhat a konyhában is”

Mivel a fiatal tyúktulajdonos annyira szeret kisállatai között lenni, hogy úgy döntött, szórakoztató videókon keresztül másoknak is megmutatja, milyen is a farmon élni, milyenek a mindennapok. Az elhatározás óta számos vidám felvételt készített már új kis barátjával, akivel hihetetlen programokat találnak ki maguknak. Volt, hogy megpróbált lábnyomot venni Etáról, ahogy a kisbabákról szoktak, vagy pelenkát húzott nem szobatiszta kedvencére, hogy az boldogan sétálgathasson kedvelt helyiségében, a konyhában. De a maguk szórakoztatására is kitaláltak egy játékot: félmilliónál is több embernek tetszett az a videójuk, amelyben Miléna fogócskázni tanította Etát.

– Eta valahogy kitűnik a többi tyúk közül, nagyon erős, egyedi attitűdje van. Ő sosem félt tőlünk, kereste a társaságunkat, követ mindenhová és mindig külön mozog a többi szárnyastól. Szerintem titkon ő felsőbbrendűnek érzi magát – árulta el sztárrá váló kedvencéről Miléna.

Minden velük élő állatra odafigyelnek

Természetesen nem csak Etáról szól minden, az egyre népszerűbb videókban a többi tyúk életét is figyelemmel kísérhetjük. Megnézhetjük például azt, hogyan eteti vagy takarítja a tyúkólat, ahogy azt is, hogy a gyönyörű lány hogyan traktorozik. Miről is szólhatnának Miléna jövőbeli elképzelései, mint az állatokról, és azon belül a tyúkokról. Egy videót tervez közzétenni Eta első napjairól, továbbá örökbe fogadott egy ketrec felnőtt tojótyúkot is, így róluk sem marad majd le, aki követi a mindennapjaikat a Tiktokon.