Az életével játszik az, aki nem mossa meg elég alaposan ezeket a testtájakat - állítja a bőrgyógyász

A zuhanyozás és tisztálkodás a többség számára a természetes napi rutin része: nem mindegy azonban, hogy a test egyes részeit mekkora alapossággal mossuk meg. Egy bőrgyógyász, aki TikTokon is aktív felhasználó, egy videóban magyarázta el, melyik az a három terület, amit talán sokan elhanyagolnak, pedig az egészség érdekében éppen, hogy nagyobb figyelmet igényelnek.

Nem mindegy, mekkora alapossággal tisztálkodunk. Fotó: Pexels

Lindsey Zubritsky a videóban elsőként a fül mögötti részt említette meg: ezen a területen a zsír és a korpa halmozódhat fel. Ha megdörzsölve ezt a területet szagot érzünk az ujjunk hegyén, sokkal jobban oda kellene figyelnünk ennek a résznek az alapos tisztítására.

Másodikként a köldök került szóba: amennyiben nem fordítunk kellő figyelmet ennek a testtájnak a tisztítására, az úgynevezett köldökkő alakulhat ki, amit Zubritsky be is mutatott a videóban.

Ez a terület az izzadság és szennyeződés felgyülemlésének melegágya

- mondta el a bőrgyógyász.

Legvégül a köröm alatti részről esett szó, ami alól nem árt minden zuhanyozás alatt gondosan kisikálni egy kefével a felhalmozódott koszt és egyéb szennyeződéseket.

De miért is annyira fontos, hogy nagyobb odafigyeléssel mossuk meg ezt a három testtájat? Lindsey Zubritsky kifejtette, hogy akik nem tisztítják megfelelően az említett területeket, azok nagy eséllyel hordozóivá válhatnak a methicillin rezisztens Staphylococcus aureus (röviden MRSA) kórokozónak, amely ellenálló a legtöbb antibiotikummal szemben. A kezeletlen MRSA szepszishez, és a szervezet szélsőséges - akár halálos - reakciójához is vezethet, a fertőzésekkel szemben - adta hírül a New York Post.