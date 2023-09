A Bika vitatkozni fog, a Mérlegnek meg szép napja lesz

2023. szeptember 23.

Horoszkóp

Kos (03. 21.–04. 20.)

Kosként éppen az az erőssége, hogy nagy hittel, lelkesedéssel veti bele magát mindenbe. Fogadja el, hogy mindig lesz ön körül olyan, aki próbál keresztbe tenni ennek. Ma viszont ezt nem szabad hagynia. Ha kell, lépjen át az illetőn, hagyja figyelmen kívül, bármit tesz, mond önnek.

Bika (04. 21.–05. 20.)

Szombaton egy vitás helyzetben szüksége lehet a diplomáciai képességére, amikor egy vitás vagy kényes ügyet kell elsimítania. Keresse hát meg azt a megoldást, amely során az igazság győzedelmeskedik, és mégis mindenki úgy érzi, hogy valami azért neki is jutott a győzelemből.

Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Jó napja lesz szombaton, de azért egy provokatív személynek még önt is sikerül feldühíteni, ami, lássuk be, nem kis teljesítmény. Igyekezzen objektíven megítélni egy helyzetet, és lehetőleg ne az érzelmeit kövesse, amikor véleményt mond róla.

Rák (06. 22.–07. 22.)

Vannak bizonyos értetlenkedő emberek a környezetében, akik nem képesek megérteni, milyen helyzetben van, mert nem tudják beleélni magukat. Mi lenne, ha ma szerepet cserélne velük egy kis időre: végezzék el ők az ön feladatait!

Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Szombaton találkozik valakivel, aki a világot egészen másképpen szemléli, mint ön. Ne is próbálja meggyőzni az igazáról, mert az nem fog sikerülni, inkább fogadja el, még ha nehéz is ez, hogy vannak olyan témák, amelyek mások számára valami egészen mást jelentenek.

Szűz (08. 23.–09. 22.)

Ön általában logikusan közelíti meg az életet, de szombaton olyasmi történhet, vagy olyat tehet valaki a környezetében, amire értelmes és logikus magyarázatot nem tud találni. Fogadja el, hogy a világ körülöttünk nem mindig észszerű.

Mérleg (09. 23.–10. 22.)

Nagyon szép nap lesz ez a mai. Fontos felismerések érlelődnek önben, és valahogy egyensúlyba kerülnek a dolgok. A párkapcsolata is nagyon kiegyensúlyozott, és úgy érzi, rendben van minden. Ha szingli, a vonzereje felerősödik, mert a Nap az ön jegyébe lép a mai napon.

Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Biztosan van olyan személy az életében, akit talán az utóbbi időben elhanyagolt, vagy egyéb ok miatt elmaradt a közeléből. Itt az ideje, hogy felújítsa vele a viszonyt, és mindezt kezdhetné akár ma is. Bevezetésnek egy telefon is megteszi!

Nyilas (11. 23.–12. 21.)

Szombaton izgalmas fejleményeket jeleznek a bolygók. Lehet, hogy nehezen tud tisztába jönni egy új és váratlan érzéssel, amit egy ismeretlen hoz elő önből, és amellyel elsőre nem is biztos, hogy tud mit kezdeni.

Bak (12. 22.–01. 20.)

Szombaton lehetősége adódik, hogy egy új szerepkörben is kipróbálja magát, vagy valami olyasmiben vegyen részt, amelyben eddig nem volt része. Legyen nyitott, és próbáljon ki mindent! Lehet, hogy ez lesz az útja!

Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Szombaton valaki tesztelni fogja, mennyire ura az érzelmeinek, amikor olyat mond vagy tesz, amivel megpróbálja kibillenteni a lelki egyensúlyából. Ne ugorjon be neki! Ne reagáljon az agresszióra, hanem tegyen úgy, mintha ez az egész önt nem is érdekelné.

Halak (02. 19.–03. 20.)

Ön általában szeret minden ügyet egymaga megoldani, sőt legtöbbször még arra is marad energiája, hogy mások helyett is elvégezzen ezt-azt. Nem kellene azonban azt hinnie, hogy ez minden esetben jól van így.