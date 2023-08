Sorsfordító nap vár szinte mindegyik csillagjegyre

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Hétfőn lehet, hogy eljön az ideje, hogy újragondoljon pár dolgot az életével kapcsolatban. Valami ugyanis talán már egy ideje zavarja és lehet, hogy még önmaga számára sem fogalmazta meg, hogy mi is az. Legyen picit egyedül, menjen el például sétálni, hogy legyen alkalma végiggondolni ezeket.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szuper ötletei, remek elképzelései vannak, de talán úgy éri, hogy a környezete nem értékeli mindezeket megfelelően, emiatt kissé frusztrált. Bízzon magában, ne foglalkozzon mások véleményével, és valósítsa meg őket, vagy legalábbis kezdjen bele!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Hétfőn az lenne a nagyon fontos, hogy ne ragadjon le minden apró részletnél egy ügyben. Ne csak a kisebb folyamatokra ügyeljen, próbálja nézni a nagy képet is, és a mélyebb összefüggéseket. Néha egy-egy apró dologban áldozatot kell hozni a végső siker érdekében.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Hétfőn olyan érzése lesz, mintha ön és az ön körül lévők nem egy nyelvet beszélnének. Bármit is monda, vagy ír, arra nem jön válasz, vagy ami jön, azzal nem tud mit kezdeni. Hát legelőször is ezt kell megoldani!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A retrográd bolygók visszahozhatnak az életébe valakit. Hétfőn valaki olyanról hall ismét, aki már egy ideje eltűnt a közeléből és ettől talán nosztalgikus hangulatba kerül, megrohanják az emlékek. Viszont az emlékek néha hajlamosak szebbé válni idővel..

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Hétfőn igyekezzen a lehető legtöbb időt és figyelmet szánni a szeretteire, különösen azokra, akiket talán az elmúlt időszakban bokros teendői miatt elhanyagolt. Soha, egy pillanatra sem felejtse el, hogy ők a legfontosabbak!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Hétfőn legyen óvatos, mert akár kellemetlen helyzetbe is keveredhet, amikor egy hírt, vagy információt talán tévesen értelmez. Legyen ugyanakkor az jó, vagy rossz hír, addig ne tegyen lépéseket, amíg ki nem derült, hogy ez az egész hogy is van valójában.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A kreativitás energiái felerősödnek az életében, és most a gondolatai átcsaphatnak álmodozásba is. Lehet, hogy olyasmi is megfordul a fejében, ami most még kissé meredeknek tűnik, de ne vessen el semmit elsőre.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A mai nap megbocsátást, elengedést hoz egy ügyben önnek. Talán a múltban valaki megbántotta, vagy csalódást okozott önnek és a viszonyuk ettől bonyolultabb lett, de most itt az ideje annak, hogy továbblépjen minden értelemben.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma egy kisebb-nagyobb dráma keletkezhet a környezetében, amelyben önnek is aktív szerepet kell vállalni, akár úgy, hogy valakit megvéd, akár úgy, hogy megpróbálja békíteni a feleket. Bármelyik verzió mellett is dönt, lelkileg valószínűleg megterhelő napja lesz.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Hétfőn igazán sikeres napja lesz, valaki azonban féltékenységből, vagy rosszindulatból keresztbe tesz önnek, vagy pedig igazságtalan dolgokat terjeszt önről. Nem szabad túlságosan sokat törődnie mindezzel.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Hétfőn nagyon jó lehetőségeket kap, és talán egy régi álma is valóra válik. Igazán megérdemli, régóta, sokat és jól dolgozik azért, hogy megvalósíthasson valamit. Magánéletben is örömteli fordulat várja.