Ezeknek a csillagjegyeknek lesz ma nehéz napja

2023. augusztus 26.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton egy üzenet, vagy hír érkezhet, ami lehet jó, vagy rossz hír, de ne fogadja el elsőre készpénznek az abban foglaltakat. Előfordulhat ugyanis, hogy mindez egy félreértésen alapul és utóbb kiderül, hogy éppen az ellenkezője igaz mindennek.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Lehet, hogy mostanában többet gondolkodik azon, hogy egy talán önhöz közel álló személlyel való kapcsolatában változásra lehet szükség és ma talán döntésre is jut e kérdésben. Beszélje át vele is, amire jutott, lehet, hogy most nagyon kellemesen fog csalódni.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szombaton ismét nagy segítségére lesz az eligazodásban a józan paraszti esze, mivel egy olyan hír juthat el önhöz, melyet nem szabad azonnal készpénznek venni. Gondolja végig logikusan, mi mozgatja azt, aki ilyen információkat terjeszt... Talán nem éppen a jó indulat.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Bár ön elég gyakran hagyatkozhat a megérzéseire és ösztönösen jól működik az emberismerete, sőt, szuperül, ma könnyen előfordulhat, hogy tévesen ítél meg valakit. Igyekezzen hát óvatosan kezelni azt a vélekedést, amelyet kialakít egy új ismerősről.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szombaton próbálja megosztani a figyelmét a saját dolgai és egy önhöz közelálló ember dolgai között. Valami fontosat szeretne ugyanis közölni önnel az illető és ha ön nincs figyelemmel felé, könnyen sértődés lehet végül a dologból.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma igencsak felpaprikázott hangulatban ébred, ami azzal is járhat, hogy a nyelve sokkal élesebb lehet, mint rendesen, ebből pedig konfliktusok képződhetnek ön körül. Legyen hát kompromisszumkész és még ha legbelül nem is érzi mindezt őszintének, igyekezzen türelemmel lenni a környezete iránt.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szombaton ügyeljen a részletekre, mivel nagy az esélye annak, hogy egy egészen apró dolog lehet az, ami miatt esetleg nem minden sikerül úgy, ahogyan eltervezve. Vonatkozzon mindez a kommunikációra is, mert egy félreértés is okozhat kellemetlen perceket. Legyen pontos és körültekintő!







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szombaton csak a nagy képet nézze és ne az apró részletekkel törődjön, még akkor sem, ha egy kisebb homokszem kerül a gépezetbe, melyet maga körül működtet. Talán nem teljesen véletlen, hogy valakik igyekeznek elterelni a figyelmét...







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ha visszagondol, akárcsak erre a hétre, láthatja, hogy olyan dolgokat is el tudott érni, melyeket azelőtt szinte lehetetlennek tartott. Kezelje megfelelően ezeket a sikereket, legyen büszke és magabiztos. Ma ugyanakkor egy olyan dologra kell koncentrálnia, ami ismét felelősségvállalást kíván.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Hiába néz vágyakozva másokat, ha nem szánja el magad a cselekvésre! Ma ne tétovázzon tovább, tegye meg az első lépést. Ha kezdeményez, akkor ma nagy sikere lesz a szerelemben, és bárkit meghódíthat.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szombaton megnehezíti a döntést egy kérdésben az, hogy szinte mindenhonnan egymástól különböző dolgokat hall ugyanazzal az üggyel kapcsolatban. Mivel nem lehet mindenkinek igaza, forduljon a józan eszéhez és nézzen körül a közvetlen környezetében.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szombaton szuper meglátásai lehetnek! Pörögni fog az agya, és olyan dolgokat is megláthat, megérthet maga körül, amelyek eddig elkerülték a figyelmét. Ne lepődjön meg hát, ha ma hirtelen választ talál egy régóta függőben lévő kérdésre.