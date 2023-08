Érdekes ajánlatot kaphat ma a Mérleg

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szerdán olyan lendülettel fogja végigpörgetni a teendői listáját, hogy talán elindíthat egyet azok közül a projektek közül is, amiket idő hiányában folyton csak halogat. Ne vesztegesse el ezt az energiát azzal, hogy megpróbálja eldönteni, hogy érdemes-e belefogni, vagy sem...

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Lehet, hogy nincs tisztában azzal, milyen erős a vonzereje most. A jegyében lévő Hold szinkronban van az okos Merkúrral a szenvedélyes ötödik házadban, így minden szem önre szegeződik, amikor belép egy ajtón! És ezzel a bolygópárral szó szerint is elemében van.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Nagyon erős most az intuíciója, a kreativitása és érdemes ezeket az energiákat a magánéletre fókuszálni. A munkában a rutinfeladatok kiakasztják... A kapcsolatai viszont nagyon jól alakulnak, és az otthonában is harmónia uralkodik.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ha megteheti, akkor inkább halassza el azokat a feladatokat, amik nagy elmélyülést, magányos ténykedést igényelnek, és vegyen előre mindent, amihez egyeztetni, beszélnie kell, vagy amit együtt másokkal csinálhat. Most nagyon könnyen szót ért mindenkivel!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ha van valami az életében, melyet félbehagyott, vagy abbahagyott, talán önhibáján kívül és mostanában újból felmerült önben, hogy folytassa, akkor most vegye fel újra a fonalat! Ma talán jó alkalma lesz arra, hogy előrelépjen ez ügyben. Tegye meg!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Előfordulhat, hogy egy probléma megoldása során kimerít minden eszközt, utat, lehetőséget, és valami olyasmivel kell próbálkoznia, amivel még soha nem volt dolga. Legyen most rugalmas, és ne vessen el még egy olyan lehetőséget sem, amely elsőre túlságosan meredeknek tűnik.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kaphat ma egy igen érdekes ajánlatot, de az intuíciója jelez, hogy valami nincs rendben! Ne hagyja figyelmen kívül az intuíciója üzenetét, mert önnél ezek nagyon jól működnek, tehát valami valóan nincs rendben ezek szerint.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma ön is kaphat egy hírt, ami az egész nap fő témája lehet és amely minden bizonnyal örömet okoz. Talán egy régi barátról kap hírt, de az is elképzelhető, hogy egy olyan dologban történik előrelépés, amelyről már kezdett lemondani.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Mostanában érlelődik önben egy elképzelés, amely ugyan új élményeket hozna az életébe, de közben áldozatot is kívánna öntől. Ha változást akar, most kiváló alkalmak adódhatnak, de közben mérlegelnie kell azt is, mi az, amiről le kellene mondania.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Az eredményeit, sikereit talán irigylik öntől egyesek, de a kemény munkát és az erőfeszítéseit biztosan nem... Legyen óvatos, mert nem mindenkitől számíthat jóra most a környezetében. Valaki ugyanis szemet vetett arra, amit elért.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szerdán valaki a környezetében megpróbálja irányítani, és ellenőrizni szeretné az ügyeit is. Legyen az illető bármilyen agresszív, önnel talán nem számolt kellőképpen. Alaposan fel kell ugyanis kötnie a nadrágját, ha azt szeretné, hogy ön úgy ugráljon, ahogyan ő fütyül.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma nagy lesz önben a késztetés, hogy másokon segítsen, tanácsot adjon. Előfordulhat azonban, hogy minden jó szándéka ellenére valaki nem úgy reagál minderre, mint feltételezte. Ne legyen emiatt frusztrált! Ön megteszi, amit a lelkiismerete diktál.