Kos

III. 21.–IV. 20.

Már régóta a fejedben van egy igazán jó terv, de valamiért eddig nem valósítottad meg, de most, augusztusban itt az ideje, hogy lefújd róla a port, és véghez vidd az ügyet. Óriási esélyed van a sikerre. Nagy a valószínűsége annak, hogy régi ismerősök segítenek befejezni, amibe belekezdesz. Ha egyedülálló vagy, légy határozottabb. Kevesebbet kételkedj magadban és mások érzéseinek a kölcsönösségében, és akkor minden esélyed megvan a szerelemre. Ha családos vagy, kevesebbet dolgozz, légy többet a családoddal.

Bika

IV. 21.–V. 20.

Kiváló lehetőséget kínál az augusztus a növekedésre pénzügyi téren, és ami a legfontosabb, hogy a motiváció is kitart. Légy óvatos és körültekintő, mert pár hirtelen esemény megzavarhatja a terveidet, de ha elég rugalmas vagy, minden akadályt leküzdhetsz. Ez a hónap nem ígér nagy szerelmet, de ez nem ok az idegeskedésre, örülj az új ismeretségeknek. A kapcsolatban élő Bika hónapja nyugodt, harmonikus lesz, különösebb izgalmak nem várják.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Augusztusban több akadályba is ütközhetsz a céljaid felé vezető úton, és az egyetlen ember, akire támaszkodhatsz, az te leszel. Szedd össze magad és az eredmények nem várnak sokáig. Ez egy kiváló időszak, hogy valami újat tanulj vagy befejezd a korábban elkezdett képzésedet. Szerelmi téren a hónap elején minden ismeretség múló lesz, a második felétől reménykedhetsz abban, hogy találkozol egy olyan emberrel, akiben megbízhatsz. Amennyiben házas vagy, humorral, megértéssel old meg a gondjaitokat.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

Kiemelten fontos, hogy hallgass a megérzéseidre, a belső hangod ugyanis nagy valószínűséggel a helyes irányba vezet. Ha akadály gördül az utadba, akkor is légy kitartó. Használd az emberismeretedet, erre most nagy szükséged lesz. A csillagok arra figyelmeztetnek, hogy az elkövetkezendő napokban ingerlékenyebb lehetsz és rosszul érzékeled a valóságot, így több olyan dolgot is beképzelhetsz, ami valójában nincs. Konfliktusokat, félreértéseket hozhat ez az állapot, így elijesztheted azt az embert, aki a lelki társad lehet.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Rendkívül kedvező időszak lesz számodra az augusztus. Remek lehetőséged nyílik a családi és baráti kapcsolatok kialakítására, fejlesztésére, a régi személyes kapcsolatok áttekintésére, felújítására. Egyelőre hagyd az extra kiadásokat, különösen, ha azok nem fontosak. De például, ha szeretnél eladni valamit, arra kiváló lesz ez a hónap a csillagok szerint. Ha volt korábban egy hobbid, amelyet valami okból abba kellett hagyni, most itt az ideje, hogy visszatérj hozzá!

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Sikeres változásokat hozhat az augusztus. Ha ingatlannal kapcsolatos kérdések foglalkoztattak mostanában, akkor ez az az időszak, amikor megnyílnak előtted a kapuk a terveid megvalósításához. Biztonságosan berendezheted, átalakíthatod az otthonodat, de ha eladnád a lakásodat, házadat az is sikeres lesz. Sugárzik belőled az erő, az elszántság, ám ezzel együtt jó ha odafigyelsz az érzelmeidre és az egészségedre is. A túlzott válogatás nem tesz jót semmilyen téren.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Lehetőséget nyit az augusztus számodra arra, hogy jól érezd magad a szeretteiddel. Mindenképpen szánj időt a minőségi pihenésre, a gyógyulásra és a belső állapotod harmonizálására. A korábban megszakadt baráti vagy szerelmi kapcsolataidban végre megtalálhatod a megfelelő kompromisszumot és újra indulhat minden. Ha ambiciózus terveid voltak erre a hónapra, úgy a csillagok azt javasolják, hogy légy óvatos velük, és helyesen számold ki az erődet, hogy ne égj ki idő előtt.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Kiválóan felismered az ellenfeleid gyengeségeit, ám augusztusban szinte nyitott könyvként kezdesz el olvasni a téged körülvevő emberekből. A csillagok azt tanácsolják, hogy lehetőleg mutass több együttérzést az emberek iránt, próbálj meg odafigyelni azokra, akiknek valóban szükségük van rá. Kipróbálhatod magad például egy jótékonysági projekt résztvevőjeként is. A szakmádnak köszönhetően találkozhatsz egy érdekes személlyel. Próbálj meg a őszinte lenni és a jövőben erős szövetségre számíthatsz.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Úgy érezheted, mintha a széllel szemben mozognál, de ennek ellenére ne add fel, és menj tovább a célod felé. „Kevesebb szó, több tett” – ez legyen a mottód augusztusra. Próbálj meg nem konfliktusba keveredni! Ne vitatkozz senkivel, különösen a feletteseiddel. Jobb, ha ezt az energiát békés irányba tereled. Kezdj el például sportolni! Az augusztus új ismerősöket, kapcsolatokat hoz, igaz, a legtöbbször neked kell kezdeményezned. Nem lesz nagy szenvedély, de szép kapcsolat alakulhat ki.

Bak

XII. 22.–I. 20.

Rengeteg lehetőséget és esélyt tartogat számodra az augusztus, hogy életre keltsd a briliáns ötleteidet. A munkahelyi státusz erősítése, előléptetés, jövedelemnövekedés vár rád. Lesz azonban pár drámai változás is, illetve néhány váratlan helyzet, ezért előre gondold át, hogyan védd az idegrendszeredet, és hol add ki felgyülemlett dühödet. Ha nem adsz neki utat, előbb-utóbb lelki eredetű betegségek megjelenése várható. Próbálj emlékezni arra, hogy nem halhatatlan póni vagy, hanem egy ember, aki néha elfárad.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Kissé összekuszálódnak augusztusra az idegeid, és ezt igencsak meg fogod érezni. A különféle feladatok csak olajat öntenek a tűzre, hiszen olyan sok lesz belőlük, hogy néha nehéz lesz összpontosítanod. Ebben az esetben egy megfelelő ütemterv felépítése tud csak megmenteni. Állítsd össze úgy, hogy legyen időd az aktuális feladatok elvégzésére, és maradjon idő a pihenésre, a kreativitásra is. Találkozol valakivel, aki egy régi szerelmedre emlékeztet, de ne keverd össze az érzelmeket! Ő nem az az ember. Adj neki egy esélyt.

Halak

II. 20.–III. 20.

Úgy tűnhet augusztusban, hogy sokkal nehezebb elkezdeni a terveid felé vezető utat, mint azt hitted, ezért jobb, ha feladod őket, de ne rohanj a döntéssel! Emlékezz arra, hogy miért kezdtél bele, és mi vitt a választott irányba. Ha most nem adod fel, hamarosan beérnek az erőfeszítéseid gyümölcsei. Véletlenül beleszerethetsz valakibe, akit eddig nem tudtál elviselni. Ne félj a feltörő érzésektől, próbáld megérteni magad és azt, hogy mi a fontosabb számodra – az elvek vagy a boldogság? Mi van, ha ez a sors akarata?