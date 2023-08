A kávéscsészeteszt: így mérik fel a főnökök az álláskeresőket!

Egy állás elnyerése mindig soklépcsős folyamat: több kérdésre, feladatra is sor kerülhet, melyeknek az a célja, hogy a végén megtalálják a legmegfelelőbb beosztottat. A megnyerően megírt önéletrajzon túl tehát sokkal többet kell nyújtanunk, a siker érdekében.

Képünk csak illusztráció Fotó: unsplash.com

A Mirror egyik cikkében egy korábbi főnök, Trent Innes, számolt be arról a tesztről, amelynek rendszeresen alávetette az állásra jelentkezőket – ez volt a kávéscsészeteszt. Szerinte ez az egyszerű módszer jobban rávilágít egy ember személyiségére és hozzáállására, mint akármelyik, az interjú során elhangzó kérdésre adott válasz.

Rögtön az interjú elején elhívom a jelölteket a konyhába, és szerzünk egy italt. Azután visszatérünk az irodába, megcsináljuk az interjút, majd a végén azt figyelem, vajon a jelentkező visszaviszi-e az üres csészét a konyhába. Rendelkezhetsz bármilyen készséggel, tudással vagy tapasztalattal, egy munkahelyen szerintem az egyik legfontosabb dolog a helyes hozzáállás

– jelentette ki Innes, aki azelőtt a Xero Australia nevű cégnél dolgozott, egészen 2021-es távozásáig.

A jó első benyomás egyébként kulcsfontosságú lehet: a Mirror beszámolt annak a férfinak az esetéről is, akit be sem hívtak az interjúra, helyette pár perccel az érkezését követő azonnal elutasították. Ennek az volt az oka, hogy a jelentkező nem megfelelő hangnemben szólította meg az épület recepciósát, és kerülte vele a szemkontaktust is.