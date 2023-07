„Nők és gyerekek menjenek a buszra, férfiak a tengerpartra”: egy háromgyerekes magyar család menekülése a lángoló Rodoszról

Ahogyan arról már beszámoltunk, lángokban áll Görögország. A rettenetes hőség miatt lángol Rodosz és Korfu szigete, ugyanakkor a kontinensen is számos helyütt ütött ki tűz. Mint ismeretes, Rodosz és Korfu is közkedvelt nyaralóhelye a magyaroknak, hiszen visz oda közvetlen járat, ezért nagyon sok magyar került bajba az utóbbi kritikus időben. A Mandiner egy exkluzív történetre bukkant, amelyben egy család arról számol be, hogyan kellett három kisgyerekkel és 20 kilós bőröndökkel gyalog menekülniük a lángoló szigetről.

Rodoszi férfi oltja a tüzet Forrás: MTI

A Mandiner egy döbbenetes történetre bukkant. Számos videót találhatunk az interneten arról, hogy miképpen menekülnek ezrek Rodoszról a pusztító tűz miatt. Az emberek kétségbeesetten próbálnak kijutni a szigetről, a hatóságok pedig sokszor nem tudják kezelni a káoszt.

Rodos w ogniu🔥

Płoną lasy, zwierzęta palą się żywcem.

Ludzie: kitesurfing mordo!🤩 pic.twitter.com/meTS636JhW — Panna Polly®️ 🇺🇸🇪🇺🇮🇱 (@BiernatPolly) July 24, 2023

Egy háromgyerekes család álmai vakációját töltötte a mesés szigeten, amikor megérezték a füst szagát. Visszasiettek a szállodába, hogy összecsomagoljanak, itt azonban szörnyű híreket kaptak. A nőknek és a gyerekeknek buszra kell szállniuk, a férfiakat pedig a tengerpartra terelték. A család félt szétszakadni. Ekkor kezdődött meg a kálváriájuk.

„Már reggel nagyon nagy füst gomolygott a fejünk felett. A szél folyamatosan felénk fújt. 10 körül még egy jó nagyot úsztunk, majd 11 órakor a parton kaptunk jelzést, jött az üzenet, hogy Pilonas és Lardos településeket evakuálni kell” – idézte fel a családapa.

De mindenki (recepciósok, utazási irodák képviselői) azt mondta, hogy maradjunk, mert ott biztonságos. 14.15-kor már szabad szemmel is látni lehetett a hoteltől 2-3 km-re a láttuk a lángokat. Ekkor már azt mondták, hogy

nők és gyerekek menjenek a buszra, férfiak a tengerpartra.

Ez azért elég kemény kérés volt és nagyon megijedtünk, hogy akkor most mi lesz. Valójában csak 1 buszt láttunk, amire a nők és gyerekek tizede fért fel, nem tudták megmondani, hogy mikor érkezik a többi busz, viszont a tűz nagyon közeledett, így teljes pánik lett úrrá mindenkin” – tudatta.

Miután közölték, hogy férfiak menjenek a partra, ezt követően a 3 kislányom (11, 9 és 5 évesek) sírógörcsöt kapott. A feleségem is elkezdett sírni, teljesen bepánikoltunk, de próbáltunk higgadtnak látszani a gyerekek előtt.

A Feleségemmel úgy döntöttünk, hogy a két nagy, 20 kg-os bőrönddel, valamint a kézi poggyászokkal inkább gyalog elindulunk a tűztől minél messzebb (maximum valahol otthagyjuk majd őket, veszíteni valónk nincsen). Csak azt láttuk észszerű megoldásnak abban a pillanatban, hogy együtt maradjunk” – folytatta.

„Az úton több száz, talán ezer ember is ment sorba, valaki egy szál bikiniben, valaki csomagokkal. Volt olyan, aki a gyorsabb haladás érdekében inkább az út szélén hagyta a nagy bőröndjét. Közben a helyi lakosok pickup teherautókkal, személyautókkal vették fel az embereket és vitték őket Gennadiba” – számolt be a férfi.

A család vasárnap ért haza.