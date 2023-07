Különleges égi jelenségek dobják fel a Rák jegy szülöttének napját

2023. július 16.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma 3 csodás fényszög is segít minket. Ha az elmúlt két napban voltak is komor gondolatai, ezeket most mintha elfújná a szél. Végre újra pozitív színben látja a világot, és az önre jellemző lelkesedéssel vág bele mindenbe.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Jó lenne, ha végre tudna egy kicsit lazítani. A hétvége erre nagyszerű lehetőséget kínál. Néha egész apróságok is elégnek bizonyulnak: ma üljön ki egy nagy árnyas fa alá egy hideg itallal, este meg sétáljon egyet a holdfényben. Három csodás fényszög segíti a harmónia megtalálásában.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Sok kritizálni valót talál mostanában a párjában. Talán túlzott elvárásai voltak vele szemben, amit lehetetlen teljesíteni. Legyen belátóbb, és ne ítélkezzen elhamarkodottan! Szerencsére a mai nap enyhülést hoz ebben is.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Vasárnap három kedvező hatású fényszög is látható az égen. Ez ma apróságokban, és nagyobb dolgokban is megnyilvánul. Igazán nemes gesztusra számíthat például egy olyan ember részéről, akit eddig még tán nem is ismert. Jó alkalom ez a nap a kapcsolatteremtésre.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Vannak irigyei, ezzel biztosan tisztában van. Ha valamilyen sérelem éri egy ellensége, vagy riválisa részéről, azzal veheti el leginkább a támadás élét, ha egyszerűen nem vesz róla tudomást. Ha belemegy a harcba, akkor valószínűleg ön húzza a rövidebbet.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Néhányan talán túlságosan tartózkodónak élik, pedig ön érzékeny, csak az érzéseit igyekszik elzárva tartani a kíváncsiskodók elől. Ma viszont mintha veszítene ebből a tartózkodásból – amivel viszont tényleg mindenki csak nyer, ön is, meg a párja is.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A bolygók ma végre elkergetik a viharfelhőket a feje fölül. Nagyon jól érzi ma magát: minden gördülékeny és nyugodt, minden sikerül. Semminek sem kell kétszer nekifutni. Élvezze ki!







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A vasárnap igazi pihenőnapnak ígérkezik! Most tényleg minden együttáll ahhoz, hogy sikerüljön ellazulnia és kikapcsolódnia. A bolygók békés hangulatot, elégedettséget, új terveket jeleznek önnek.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A bolygók szerencsét, jókedvet, áldást hoznak a mai napon. Ma igazán boldog a párjával, családjával, zavartalanul tud pihenni, töltődni, kikapcsolódni. Igazán megérdemelte már a pihenést!







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Végre alkalma adódhat arra, hogy tisztázzon egy félreértést. A párja ma jó passzban van, értékelni fogja az igyekezetét. És talán az is kiderül végre, min ment félre a kommunikáció, és azon hogyan tudnának javítani.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Úgy érzi, mintha megint elfelejtették volna megkérdezni valamiről, és ön nélkül döntött a család. Ez azért eléggé feldühíti, és tulajdonképpen jogosan. De azért ne hagyja, hogy az egész napját elrontsa ez a puffogás.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Vigyázzon, ma egy kicsit elúszhat a pénzzel. A plázában, vagy a piacon valami különösen önnek valót találhat, amit képtelen otthagyni. Ne sajnálkozzon azért túlságosan már utólag, akkor inkább örüljön a szerzeményének.