Az ellentétek vonzzák egymást? Íme a tudomány válasza!

A tudósok rájöttek, hogyan működik a vonzalom. A Bostoni Egyetem szakemberei szerint minden a hasonló érdeklődési körön múlik. Rámutattak, hogy hajlamosak vagyunk vonzódni a hozzánk hasonló emberekhez.

Az ellentétes személyiségjegyek vitához vezetnek a kapcsolatban? (Fotó: Pixabay.com)

A szakértők ezt az önesszencialista pszichológiára vezetik vissza. Ennek lényege, hogy sokan úgy gondolják, van egy bizonyos belső erő vagy értékrend, amely hajtja őket, emiatt azt feltételezik, hogy másnál is ez történik. Az esszencialista nézőpont szerint ha egy-egy tulajdonságban megegyezünk valakivel, akkor a mélyen gyökerező lényünkben is osztozunk. Ha találkozunk valakivel, akivel azonos az érdeklődési körünk, vonzódni kezdünk, mert azt feltételezzük, hogy másban is egyezünk, beleértve a világról alkotott átfogó képet.

A megfigyelések szerint a hasonló érdeklődés és a vonzalom mértéke egyenes arányban van egymással, tehát minél több a közös pont, annál szimpatikusabb a másik fél. A szakemberek hozzáteszik, bár csak a saját gondolatainkba és érzéseinkbe van teljes betekintésünk, és mások elméje gyakran rejtély számunkra, hajlamosak vagyunk a saját önérzetünkkel kitölteni mások elméjének üregeit, ami olykor indokolatlan feltételezésekhez vezet. A kutatók szerint „mindannyian összetettek vagyunk”, gyakran előfordul olyan is, hogy néhány választása miatt nem kedvelünk valakit, pedig lehet, hogy sok más szempontból kompatibilisek lennénk.