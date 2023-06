Az oroszlán a legdurvább, felfedjük a féltékeny csillagjegyeket!

Ha valaki csak néha féltékeny, az akár azt is jelezheti a partnere számára, hogy fontos és nem akarja őt elveszíteni. A másik félben való állandó kételkedésnek viszont csak negatív hatásai vannak, ezért meg kell tanulni bízni!

Ne feledd, a túlzott féltékenykedés kapcsolatgyilkos lehet! Fotó: 4 PM production/Fotó: Shutterstock

A legféltékenyebb csillagjegyek közé tartozik az Oroszlán, a Kos, a Skorpió és a Halak – írja a themindsjournal.com. Az Oroszlán arra vágyik, hogy csodálják, ezért nem viseli el, ha a kedvese másért is rajong. A Kos saját törekvéseit helyezi előtérbe, egyenesen őrjítő számára, ha a párja nem az ő támogatásának szenteli az energiáját. A Skorpió szenvedélyes és intenzív, hasonló elszántságot és elköteleződést vár partnerétől. A Halak álmodozó típus, de a fantáziája hajlamos tévútra vinni, csakhogy a túlzott féltékenykedés kapcsolatgyilkos lehet.

A felsoroltaknál valamivel visszafogottabb féltékenység terén a Bak, az Ikrek, a Rák és a Szűz. A Bak célorientált és lényegre törő, nem fekteti olyan fél megtartásába az energiát, akit csapongónak talál. Az Ikrek nehezen állapodik meg, hajlamos a bizalmatlanságra, amivel azonban a potenciális partnert is elüldözheti. A Rák retteg attól, hogy megbántják vagy kihasználják, ezért a legkisebb gyanús jel is mérhetetlenül aggasztja. A Szűz nem éri be a kész tényekkel, komplikál, ezzel pedig gyanúba keverheti partnerét.

A Mérleg és a Bika ritkán féltékenykedik. Mindkét csillagjegy szülöttjei megfontoltak párválasztás során. Nem jönnek össze akárkivel, de akit méltónak találnak, abban megbíznak!

A Nyilas és a Vízöntő sosem aggódik amiatt, hogy a párja félrelép. Mindkét csillagjegy ragaszkodik a szabadságához, de ugyanezt a függetlenséget képes megadni a partnerének is.