Tudd meg, mennyire vagy rosszlány! A csillagok most elmondják!

Kos

III. 21.–IV. 20.

A Kosra azt mondani, hogy útszéli stílusban éli az életét vagy néha úgy viselkedik, szinte kegyetlenség lenne. Olyannyira, mint egy ártatlan bárányt bedobni a hiénák közé. Mivel a Kos egy cseppet sem számító, ravasz jegy, hiányzik a karakteréből mindaz, amitől rosszalány egy rosszlány. Szereti a férfiakat, a szerelmet, de mindezt tisztán, igazán, semmi haszont nem remélve.

Bika

IV. 21.–V. 20.

Sokat vonakodik, kényeskedik, kéreti magát a Bika, de aztán valahogy mégiscsak bele lehet vinni abba a szerepbe, amelyben azért pár órára elég jól érzi magát, de ha feleszmél, sóhajtozásba és önsájnalatba kezd. Bús szemekkel közli: erről az egészről nem tehet, megint csak voltak emberek, akik belevitték őt ebbe a borzalmas szituációba. Aztán újra és újra megtörténik.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Rejtett tehetség az Ikrek: úgy tesz, mintha ő lenne a megtestesült komolyság, megbízhatóság, és valójában tényleg az, de ott belül azért készülődik mindig valami, és ha úgy dönt, előjön, és módszeresen, pontos terv szerint mindenkit levesz a lábáról. Szereti a férfiakat, de ezt a szerepet sem bírja sokáig. Hamar megunja, és ha a meghódított férfi követeli tőle az utcalányt, ki lesz dobva.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

A Rák, mint az emberi lelkek fő mérnöke, igazi kéjhölgy vérrel megáldva éli az életét. Pontosan tudja, hogyan kell manipulálni, zsarolni, de akár jót tenni is. Persze, ez rendkívül ritkán teszi, hiszen azokat a módszereket részesíti előnyben, amelyek nem rontják a hírnevét. Ravasz kis csillagjegy, hiszen gondosan elrejti az ollóit mindenki elől, de ha kell, villámgyorsan mozgatja azokat.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Pontosan tudja magáról, hogy bármikor rá lehetne aggatni a bárcás hölgy címet, de sosem ismerné el, hogy gyakran hódít vagy legalábbis szeretne hódítani, hiszen az valódi visszaigazolás számára. Szereti a kalandokat, az újdonságokat, de ha valaki rosszat mondana a kicsapongásairól, rettentően megsértődne, mondván: ő sosem adná csak úgy oda magát.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Talán ő az egyetlen csillagjegy, akiben szinte semmi rosszlányosat nem lehet felfedezni. Kevés emberhez vonzódik, hiányzik belőle a valódi tűz, így nem igazán lehet azt állítani róla, hogy kelleti magát. Ami ennél sokkal rosszabb, az az, hogy eljátssza a csábítót, mert teszteli az embereket, mennyire tartják vonzónak, de valójában ez csak egy szerep. Rideg, számító alakítás az övé.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

A sors minden szükséges adottsággal felruházta a Mérleget ahhoz, hogy kiváló örömlány legyen, ám ehhez kapott még egy rakás jóindulatot és naivságot. Mindez azt eredményezi a mindennapokban, hogy a Mérleg a testével próbál elvarázsolni mindenkit, aztán ha sikerül a hódítás, elkezd aggódni, majd szégyellni, amit tett, és krokodilkönnyeket hullat. Idő kell, mire rájön: nem éri meg színészkedni.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Az összes csillagjegy közül ő a legveszélyesebb, hiszen képletesen mondva, felfal mindenkit, akire csak szemet vet. Az ellenkező nem képviselői alig, vagy egyáltalán nem tudnak neki ellenállni, aztán azt hiszik, megszerezték életük nőjét. Hát nem! Pár órára az övék lehet, de egy életre csak keveseknek jut belőle, pedig van igény rá! Sok bánatos lélek szaladgál miatta!

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Mindenkit meg akar kapni, ezért a szó szoros értelmében be is veti magát sok mindenkinél, de mindezt nem a haszonszerzés vagy az előnyhöz jutás miatt teszi a Nyilas. Nem. Egyszerűen szórakoztatónak, sőt, néha kifejezetten viccesnek találja, hogy könnyen levehet a lábukról másokat. Nem akar senkinek sem rosszat, de túl sok jót sem. Játszadozik, kalandozik.

Bak

XII. 22.–I. 20.

A Bak egyetlen esetben kapcsolja be a kurtizán üzemmódot, ha arra van szükség, hogy segítsen a családján vagy helyes útra terelje a kedvesét. Akkor viszont mindent bevet, hogy levegye a lábáról az adott férfit és az azt csinálja, amit ő szeretne. Egyébként a ravasz csábítgatásra alapjáraton nincs szüksége, hiszen a hétköznapokban okos és általában sikeres.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Kiszámíthatatlan, titokzatos nőszemély a Vízöntő. Elsősorban saját magának. A Vízöntő ugyanis saját maga sem veszi észre, hogy pontosan mikor kapcsol át az utcalány stílusba. Látja a visszajelzéseket, aztán meglepődik, de az esetek többségében élvezi ezt a szerepet. Szereti elcsavarni az ellenkező neműek fejét, aztán előadni, hogy „Jaj, az nem is úgy volt!”.





Halak -

II. 20.–III. 20.

Született rosszlány a Halak, de ehhez nem is kell semmit sem tennie, ez ugyanis a vérében, a kisugárzásában is benne van. Igaz, mesterien pakolgatja magát és meresztgeti a szemeit, de mivel a vér nem válik vízzé, így hamar lehull a lepel mindenki előtt. Minden ellenére imádnivaló és ha azt vesszük, hogy egyszer minden rossz elmúlik, akkor miért is ne lehet ezt elviselni?