Az ész megáll: ezek a legőrültebb étkezési törvények a világon

Akik más országba terveznek utazni, általában felkészülnek arra az eshetőségre is, hogy a helyiek körében tisztelt, de az utazó számára meghökkentő szabályokhoz is alkalmazkodniuk kell. A Mashed ezúttal a legfurcsább étkezéshez kötődő jogszabályokat gyűjtötte egybe, amelyek megsértéséért nem egy helyen súlyos pénzbírságot is kiszabhatnak a rendőrök.

Fotó: Pixabay

Georgiában tilos a villa, ha a tányéron sült csirke van

A csirkés gyorséttermek elterjedésével párhuzamosan egyre bevettebb jelenséggé vált, hogy a panírozott vagy sült csirkét evőeszköz nélkül, csak kézzel fogyasztjuk nagy nyilvánosság előtt is. Az amerikai Georgia állam egyes részein pedig kifejezetten sértésnek számít, ha a rántott csirke mellé kérünk villát is – ugyan ezért még valószínűleg nem hívnák a törvénysértőre a rendőrséget, de számíthat jó pár gyanakvó és haragos pillantásra.

A francia iskolákban tabu a ketchup

A francia konyha méltán világhírű, és a színvonal megőrzése érdekében a gasztroszakértők furcsa húzásokra is hajlamosak. Épp ezért a francia iskolák menzáiról száműzték a ketchupot, amely megtörné a szakácsok által megálmodott ízek harmóniáját a maga erős, édeskés ízével, ráadásul tápanyagokban sem túl gazdag. Egyetlen kivétel van, ami mellé engedélyezett ketchupot fogyasztani: a sültkrumpli.

Fotó: Pixabay

Csak orvosi igazolással lehet az utcán rágózni

Talán a legbizarabb szabályt Szingapúrban vezették be, ahol szigorúan tilos rágózni nyilvános területen. Az okot ismerve már egy fokkal érhetőbb a tiltás: Szingapúr nagyon akkurátusan igyekszik megőrizni az utcák, parkok tisztaságát, viszont a rágózó emberek nagy csoportja szokta kiköpni vagy a padok aljára ragasztani megunt rágógumiját. Kivételt csak azzal tesznek, akinek terápiás okokból kell rágóznia, de ebben az esetben is szükség van egy orvosi igazolásra, különben a közterületfelügyelők meg is büntethetik a szabályszegőket.

Firenzében tiltott az utcai evés

Az olasz konyhának sincs oka a szégyenkezésre, Firenzében azonban egyetlen fogást sem élvezhetünk az utcán (kivéve természetesen az éttermek utcai teraszrészén). A városvezetés azt követően hozta meg ezt a rendeletet, hogy hosszú éveken át sikertelen harcot vívott a szemetelő turistákkal, akik rendre eldobták a szalvétájukat, üdítős dobozaikat, csomagolópapírjaikat, miután végeztek az ebédjükkel. Különösen a négy belvárosi, történelmi utcán halmozódott fel az étkezésekből maradt szemét, így aki most falatozna Firenze belvárosában, annak jóval többet kell kifizetnie egy ebéd áránál, amennyiben tetten érik a rendőrök.

Fotó: Pixabay

San Franciscóban tilos a galambetetés

A sok embert vonzó parkok a galambok körében is nagy népszerűségnek örvendenek, hiszen tudják, előbb-utóbb úgyis megszánja őket valaki, és szór eléjük némi morzsát – ez azonban San Franciscóban törvénybe ütköző cselekedet. Az etetéssel ugyanis arra sarkallnánk a galambokat, hogy telepedjenek meg az adott helyen – márpedig egy galamb azonnal vécének néz mindent, amit az otthonának tart, jelentős egészségügyi veszélyeket magában hordozva. Emellett számtalan, emberre is veszélyes betegséget közvetítenek, így nem csoda, hogy San Franciscóban nem akarnak az etetéssel kockáztatni.

Alaszkában illegális sörrel itatni a szarvasokat

A megdöbbentő tiltás olvasatán sokaknak valószínűleg az az első gondolata, hogy ilyen evidenciát vajon miért kell szabályba foglalni? A válasz egy elmés kocsmatulajdonos esetében rejlik, aki a házikedvencként tartott jávorszarvasát rendszeresen sörrel itatta, hogy pénzért cserébe így szórakoztassa vendégeit. Azonban egy idő után a szarvas nem mókásan dülöngélt, hanem tombolni kezdett, a mérete és agancsai révén pedig komoly pusztítást vitt végbe a környezetében. Azóta a rendőrség bünteti a szarvasokat sörrel itatókat.

Fotó: Pixabay

A bolíviai házas nők csak egy pohár bort ihatnak társaságban

Az erősen vallásos országban egyelőre még csak a fővárosban, La Pazban sikerült elérni, hogy bűnnek számítson, ha egy férjezett asszony rendel egy második pohár bort is. Az ötlet hátterében az áll, hogy az ittas elme rendre rossz döntéseket hoz, gyakran épp hűtlenséget eredményez egy görbe este – a szabállyal pedig épp azt akarják megelőzni, hogy a részeg nő házasságtörésre vetemedjen, olyannyira, hogy a válásnál a nő ellen szóló bizonyítékként is fel lehet hozni, ha látták egynél több pohár bort is inni. Arról azonban nem szól a fáma, hogy a korlátozást nős férfiakra is tervezik-e kiterjeszteni.

Louisianában nem szabad pizzát másoknak küldeni

Bár nem a legszokványosabb meglepetés, nem kizárt, hogy valaki úgy dönt, pizzát küldene futárral egy ismerősének – Louisianában azonban csak akkor teheti, ha előtte a fogadó fél is beleegyezett ebbe. A helyi szabályok szerint ugyanis zaklatásnak számít, ha valakinek a tudta nélkül küldünk valamit, pláne, ha még fizetnie is kell érte – és ezért akár 500 dolláros bírságot is kiszabhatnak.