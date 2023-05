Ilyen napot hoz a Vízöntő Hold ereje a Kosnak

Horoszkóp

Kos (03. 21.–04. 20.)

Ma minden beszélgetés gyümölcsöző lehet. Olyan információkat osztanak meg önnel a többiek, amiket igencsak jól tud majd hasznosítani, vagy legalábbis alaposan elgondolkodtatják. Ez a Vízöntő Hold ereje.

Bika (04. 21.–05. 20.)

Pénteken érdemes új módszereket kipróbálni, bármiről is legyen szó: munkáról, háztartásról, főzésről, kertészkedésről, mert most sokat könnyíthet a feladatokon, vagy új megoldásokat találhat mindenre.

Ikrek (05. 21.–06. 21.)

A mai nap a szórakozásoké, kikapcsolódásé lehet. Akkor érzi magát igazán elemében, ha a családdal, barátaival töltheti a napot, vagy legalább estére valamilyen program van kilátásban. Minél többen gyűlnek össze, annál jobb a hangulat.

Rák (06. 22.–07. 22.)

Ön igazán kedves és megértő típus, nem is csoda, hogy sokan választják önt bizalmasuknak. A mai napon azonban inkább ne higgyen el mindent, amit mondanak önnek. Vagy legalább hallgassa meg a másik felet is, mielőtt bármit tesz!

Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Nem kellene minden megrögzött régi szokásához ragaszkodnia. A hagyomány persze meg is tart, de sokszor bizony gátakat is jelent. Ha lemond valamiről, azzal teret ad valami újnak. Nem biztos, de talán jobbnak is.

Szűz (08. 23.–09. 22.)

Ha az eddigi időszakban nem is mentek simán a dolgai, a mai napon mintha varázserővel ruháznák fel a csillagok. Pénteken olyan könnyen halad át minden akadályon, hogy szinte nem is érti, miért okoztak ezek eddig akadályt.

Mérleg (09. 23.–10. 22.)

Ha jobban megszervezi az életét, akkor esélyt ad magának arra, hogy több pihenésben lehessen része. De ha nem annyira maximalista, és nem zavarja, hogy otthon minden a feje tetején áll, akkor még inkább élvezheti a hétvégét!

Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Ma olyan ember keresheti fel, hogy a tanácsát kérje, akit eddig ellenségének tartott, vagy legalábbis nem túlságosan kedvelt. Ma megteheti, hogy irányítja őt, de ne vigye túlzásba: azzal megint csak eltávolítaná magától.

Nyilas (11. 23.–12. 21.)

A bolygók ma nagy vonzerőt adnak önnek. Akit kiszemel magának, az nem tud ellenállni önnek. Ne éljen vissza az erejével, maradjon olyan őszinte, mint amilyen szokott lenni, az sokkal jobb út a boldogsághoz.

Bak (12. 22.–01. 20.)

Csupa jót jeleznek most önnek a csillagai: pénzben és szerelemben is gyarapodni fog. Még az is meglehet, hogy szinte csodálkozva nézi az eseményeket… A változás a lelkében, tudatában kezdődik, ezt ne felejtse el.

Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

A Hold a Vízöntőben jár. A Vízöntő szülötte a mai napot a kalandokra szánja. Ha eddig nem volt bátorsága megtenni valamit, most végre erőt gyűjt hozzá. Régóta érlel már egy gondolatot: tegyen róla, hogy valósággá váljon!

Halak (02. 19.–03. 20.)

A csillagok most önhöz vezetik azt az embert, aki a segítségére lehet. Vagy egy konkrét terv megvalósításában, vagy úgy általában, az életben. Szerelmes és szellemi vezető is lehet.