Ez a 10 ok az, amiért szükségünk van az érintésre

„Téged is érint!” – szólt az Érintés Fesztivál szlogenje, és ennél találóbb nem is lehetett volna, hiszen az érintések, ölelések mindannyiunk számára fontosak. A kétnapos rendezvény előadói elmondták és meg is mutatták, hogyan hatnak ránk az intim kapcsolódások, még akkor is, ha nem családi vagy baráti körben, hanem ismeretlenektől kapjuk.

Napi négy ölelésre van szükség a túléléshez. Napi nyolc ölelés kell a szinten tartáshoz. Napi tizenkét ölelés kell a fejlődéshez

– állítja Virginia Stir pszichológus.

A saját élményű tapasztalatok alapján 10 pontba lehet szedni az ölelések pozitív hatásait:

1. Örömmel tölt el

Az ölelés hatására a szervezetben oxitocin szabadul fel, ami idegrostokon át a keringésbe kerülve boldogságérzetet kelt.

2. Csökkenti a fájdalomérzetet

Gondolj csak arra, amikor a gyereked beüti valamijét és sírni kezd: hát átöleled, valósággal elűzöd a fájdalmát.

3. Megnyugtat

Nemcsak a fájdalmat űzi el, hanem a gondod, bajod is.

4. Csökkenti a félelmet

Ahol befogadnak, közel engednek magukhoz, ott nincs mitől tartanod.

5. Csökkenti a szorongást

Ha nem az adott szituációban félsz, hanem úgy általában, annak leküzdésére is igen hatásos.

6. Csökkenti a stresszt

A bőrben található, nyomásra érzékeny receptorok stimulációja csökkenti a stressz által kiváltott hormonok termelődését.

7. Csökkenti a vérnyomást

Amikor egy kis felfrissülés reményében megmasszírozod a homlokod vagy a tarkód, lassul a szívritmusod és csökken a kortizolszinted. Ugyanez történik az ölelés hatására.

8. Erősíti a bizalmat

Úgy érzed tőle, hogy elfogadnak.

9. Erősíti a kötődést

Ahogy a karok átkötnek fizikálisan, ugyanúgy nő lelki értelemben is az összetartozás érzése.

10. Energetizál

Nemcsak a lelkierődet adja vissza, hanem a fizikait is, érdemes kipróbálni.

Ráadásul az érintés jótékony hatásai oda-vissza érvényesülnek: ugyanazokat a fiziológiai reakciókat váltja ki mindkét félben, aki részese, ezért kölcsönösen előnyös annak is, aki adja, és annak is, aki kapja.