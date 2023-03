Nagyi tanította: így akár 24 óráig tárolható a meghámozott, felkockázott krumpli barnulás nélkül

A magyar konyha egyik alapvető eleme a burgonya. Ha köreten gondolkodunk, akkor szinte biztos, hogy először valamilyen krumplialapú étek fog az eszünkbe jutni. Hazánkban a legnépszerűbb köret a sült krumpli, de szeretjük még a burgonyapürét és a petrezselymes burgonyát is. Mindezeken túl azonban a krumpli elkészítésének lehetősége végtelen, nem véletlen, hogy minden kamrában lapul belőle egy zsákkal.

Gyorsan elkészíthető, olcsó és nagyon finom: egyszóval minden háziasszony számára áldás. Ugyanakkor van vele egy kis baki, ami némiképpen rontja a burgonya összképét. Ez pedig az, hogy nem lehet vele előredolgozni, nem lehet előkészíteni. Míg a húst könnyedén feldarabolhatjuk és bepácolhatjuk előző este, és a sütemények tésztáját is begyúrhatjuk korábban, a krumplit csak frissen, sütés előtt lehet pucolni és darabolni, máskülönben bebarnul és elveszíti állagát. Ez akkor tud kellemetlen lenni, ha a főzés napján nincs sok időnk, és elő szeretnénk készíteni a lehető legtöbb dolgot. Egy régi módszer segítségével azonban a krumplit is előkészíthetjük, és akár egy napig is tárolhatjuk a maga megpucolt és felszeletelt valójában.

Az a módszer nem működik, hogy egyszerűen megpucoljuk, majd letakarva a szekrénybe helyezzük, hiszen számtalanszor tapasztalhattuk már, hogy nagyon gyorsan elkezd bebarnulni és megfonnyadni. Ennek az az oka, hogy a burgonya húsa rendkívül gyorsan oxidálódik, ha oxigénnel érintkezik. Hiába zárjuk légzáró edénybe, akkor is lesz benne annyi oxigén, hogy a krumpli megfonnyadjon.

Éppen emiatt a megoldás az, hogy a levegő helyét vízzel kell feltöltenünk. Tegyük a meghámozott és feldarabolt krumplit egy edénybe, és öntsünk hozzá annyi vizet, amennyi az egészet ellepi. Figyeljünk arra, hogy még a sarkok se emelkedjenek a vízvonal fölé, mert akkor a pityóka tönkremegy. Ezután tegyünk fedelet a tálra, és helyezzük a hűtőbe.

Csak egy napot nyerhetünk

Bár ezzel a módszerrel valóban tudjuk egy ideig tárolni a burgonyát, túl sok időt nem nyertünk vele. 24 óra után ugyanis a hűtőszekrény hidege cukorrá alakítja a burgonyában lévő keményítőt, ami miatt nemcsak az állaga változik meg, de bizony az íze is. Éppen emiatt egy napnál tovább nem tartogathatjuk. Ez persze nem túl sok idő, de ha nagyon kevés időnk van a főzés napján, akkor komoly előrelépést jelenthet, ha már előző este feldaraboljuk a krumplit, hogy másnap már csak főzni vagy sütni kelljen.