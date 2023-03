Ez lett Magyarország étele 2023-ban! De mit esznek szívesen a budapestiek? Utánajártunk – Videó!

Kiskunsági préselt malacarc elnevezésű ételével a fülöpszállási Kígyósi Csárda csapata, a Székelypuszta Ifjai nyert a Magyarország étele 2023 szakácsverseny döntőjében szombaton Felcsúton. A nívós versenyen magyar ételkülönlegességeket készítettek el a versenyzők új köntösben.

Éhesen senki számára nem ajánljuk, hogy elolvassa a győztes finomság receptjét, ugyanis alkalmas rá, hogy összefusson tőle a nyál a szánkban:

Malac pofa-nyelve-orra konflitlva, mangalicasonka köntösben prés alatt elkészítve, füstölt kalocsai pirospaprikás krémmártással. Pirított kukoricapuliszka, kapros juhtúróval bélelve, házi tejföllel. Savanyított malacfüles nemzeti langyos vitaminsaláta, zöldfűszeres velősroppanccsal

– számolt be a receptről, az étterem oldala. A győztes eledel egyelőre még nem kapható az étteremben, azonban néhány nap múlva a vendégek is megkóstolhatják ezt az ízorgiát.

A magyaros ételek és a rántott hús még mindig a legkedveltebb

A magyar konyha világhírű, a fűszeres, húsos ételek kedvelői között. Budapest utcáit járva többen is arról számoltak be, hogy a pörkölteknek és a leveseinknek nincsen párja a világon. A nagymama által készített rántott hús pedig továbbra is mindenkinél a kedvencek között található. Ha pedig már eleged van a húsokból, vagy egy kis változatosságra vágysz, akkor se szeri se száma azoknak a főzelékeknek, amelyek könnyen elkészíthetőek és még egészségesek is.

