Kovács Áron: Annyira tisztelem a konyhát, hogy ritkán teszem be a lábam

Ismét illusztris társaság gyűlik össze a Troll a konyhában című VIASAT3-as műsor stúdiójában minden hétköznap 19:30-kor. Kovács Áron, VV Merci, Ember Márk, Bódi Csabi, Tápai Szabina és Szinetár Dóra mutatja meg főzőtudományát, és persze azt, hogy hogyan tudnak trollkodni és nyomozni. A műsor tematikája szerint ugyanis mindennap kijelölnek közülük egy trollt, aki titokban szabotálja a Wossala Rozina és Rákóczi Feri elé kerülő ételeket – a többi versenyzőnek pedig le kell őt buktatnia.

Tápai Szabina, Kovács Áron és Szinetár Dóra a Troll a konyhában című műsorban Fotó: VIASAT3

A Metropol felkereste Kovács Áront, hogy előre megtudakoljuk, hogyan brillírozik majd az izgalmas tematikájú műsorban.

„Én annyira tisztelem a konyhát, hogy csak ritkán teszem be a lábam” – viccelődött Áron. „Szendvicsekben jó vagyok, a mikrót is elég jól használom! Egyébként tényleg van egy tudományom: egy kézzel fel tudom törni a tojást! Nem tudom, ez miért megy, de megy.”

Áron nem a főzőtudományáról híres. A trollkodás vajon jól megy majd neki? Fotó: VIASAT3

Az énekes-műsorvezető elárulta: mindig volt, aki főzött rá.

„Édesanyám is nagyon jól főz és a mátkám is. Sosem volt szükség rá, hogy én főzzek. Most a műsorban lett volna…” – viccelődött tovább.

„Őszintén szólva, félelemmel vegyes tisztelettel nézek azokra a férfiakra, akik profik a konyhában. Tisztelem őket, de kicsit bolondnak is tartom őket. Hát nem jobb megteríteni és várni a csodát? Talán elárulhatom, hogy a műsorban is kuktaüzemmódban leszek. De az is fontos szerep! Kevergetek, kockára vágok, nem csinálok ebből egokérdést. Ez ugyanolyan fontos szerep, mint az autósportban a Mitfahrer.”

Áron a kollégánknak azt is elárulta, hogy gyermekkorában is a konyhában a feladata csak a kuka kihordása volt!

„Édesanyám nagyon jól főzött, apám nyolcvanéves elmúlt, de soha nem volt beteg! Állítja, a házi kosztnak köszönheti az egészségét! Mikor anyám dolgozott, és épp nem tudott főzni, akkor a szomszédasszony hozott ételt: szakács volt, négyfakkos tárolóban hozott nekünk ennivalót. Ezzel kapcsolatban el kell mesélnem: egyszer láttam, hogy az ételhordókból három üres, egy viszont tele van. Én kiettem abból, ami benne volt. Később jött anyám szörnyülködve, hogy hová tűnt az összeöntött moslék, amit a macskának akart adni?! Hát én jóízűen megettem! Volt benne frankfurtileves-maradék, mákos tészta… Na ezt csak azért mesélem, hogy megértessem, nem vagyok finnyás.”

Persze felismerem a jó ízeket, és meg kell mondjam, a mátkám nagyszerűen főz! De számomra az étel leginkább csak üzemanyag, így ha a mátkám nem főzne jól, az sem lenne válóok!

– szögezte le Áron, utalva csinos menyasszonyára.