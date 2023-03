A bringázás szerelmese vagy? Akkor ezekre most nem árt figyelni!

A gyakorlott kerékpárosoknál is előfordul, hogy a bicikli egész télen a garázsban áll, azonban ez nem jelenti azt, hogy amikor tavasszal újra elővesszük elég csak leporolni.

Ezekre érdemes odafigyelni, ha ismét elővesszük a biciklit Fotó: Shutterstock

Hiába tároltuk ugyanis védett helyen a járgányunk, érdemes a tavaszi karbantartást egy mosással kezdeni, ami után száraz ronggyal töröljük át a kerékpárt. Ezt követően pedig mindenképp nézzük át, hogy alkalmas-e a biztonságos közlekedésre.

A Diéta és Fitnesz emellett összegyűjtött nekünk néhány tuti tippet, hogy mire érdemes még figyelni.

Mindig ellenőrizzük a fékeket

Fontos, hogy a fékpofákat, ha már teljesen elkoptak, akkor cseréljük le. A fékpofák visszahelyezése után úgy állítsuk be őket, hogy behúzott állapotban teljes felületükkel felfeküdjenek a felnire. Fontos, hogy a fékkarokat ne lehessen a kormányig behúzni, különben nem lehet majd kellő erővel fékezni.

A gumi és a felni ellenőrzése

Arra is felhívják a figyelmet, hogy nézzük át a gumit, és ha a mintázata már nagyon kopott, akkor érdemes lecserélni, különben előbb-utóbb úgyis defektünk lesz. Emellett ellenőrizzük a felni állapotát is: a hibátlan felni pereme sértetlen, nincs benne nyolcas és nincs tojás alakja sem.

Ha szükséges, állítsunk be újra mindent

A nyereg és a kormány helyes beállításánál a nyeregcsövet annyira kell kihúzni, hogy a pedál alsó helyzetében nyújtva legyen a lábunk, de még ne kelljen oldalra billenni a tekeréshez. A kormány olyan magasságban legyen, hogy egyenes derékkal, kényelmesen tudjuk fogni. Ez általában megegyezik a nyereg magasságával – írja a diétaésfitnesz.hu.

Tisztítsuk meg a láncot és a fogaskereket is!

A megtisztított láncot érdemes egy ronggyal áttörölni, majd bekenni műszerolajjal, de lánckenő szprével is befújhatjuk. Kiemelik, hogy a legtöbb első és hátsó váltón található két csavar, amellyel a váltó legszélső helyzeteit lehet beállítani. Ezeket állítsuk úgy be, hogy a lánc és a váltó akkor se feszüljön, ha a lánc a szélső fogaskerekeken fut.

Legyen kéznél egy pumpa

Ha a fentiekkel végeztünk, már csak annyi a dolgunk, hogy ellenőrizzük a keréknyomást. Ez nagyon fontos, mert a puha gumi balesetveszélyes, hiszen nehezebben irányítható, így defektet is könnyebben kap. Emellett a túl kemény guminak is van hátránya: könnyebben megcsúszik az úton és kényelmetlenebb is.