Nyári gumicsere: eljött az ideje vagy várjunk még?

A napokban hol nagyon meleg, hol talajmenti fagy várható. Mi az a hőmérséklet, amikor már biztonságosabb nyári gumival közlekedni és mikor menjen gumishoz az, aki elkerülné a sorban állást? Íme a válaszok!

Eljött már a nyári gumi csere ideje vagy még várni kell? Fotó: Frank Yvette / Délmagyarország

Mikor cseréljük le a télit nyári gumira?

Ez attól függ, hogy mennyit járunk autóval külföldön, és mely országokba. Ezen kívül az átlaghőmérsékletet és a gumiszervizekben ilyenkor kialakuló tumultust érdemes még figyelembe venni. Magyarországon jelenleg nincs semmilyen előírás arra vonatkozóan, hogy mikor kell megejteni az abroncs cserét. Büntetni is csak akkor büntet a rendőrség, ha az autón lévő abroncs profilmélysége 1,6 mm-nél kisebb, vagy ha téli gumival okozunk balesetet nyáron. A környező országokban viszont szigorú előírások vonatkoznak az évszaknak megfelelő gumi használatára, így aki sűrűn jár külföldön, a következő dátumok előtt ne cseréltesse le a téli gumikat:

Ausztriában április 15-ig kötelező a téli gumi használata;

Csehországban, Romániban március 31-ig;

Szerbiában április 1-ig;

Szlovákiában dátumtól függetlenül, ha az úton hó van, kötelező a 4 mm profilmélységű téli gumi mind a négy keréken;

Szlovéniában március közepéig, legalább egy tengelyen;

Aki csak itthon autózunk, várjuk meg amíg a napi középhőmérséklet 7 fok feletti nem lesz. Ezt a meteorológusok a hajnal 1, reggel 7, délután 1 és esete 7-kor mért hőmérsékleti adatok átlagából számolják ki. A gumiszervizekben a legnagyobb tumultus az elmúlt évek tapasztalatai alapján március 20. és április 20. között várható, így akinek fontos a kényelem (és a hőmérséklet is engedi) ez előtt vagy ez után a csúcsidőszak után keresse fel a műhelyeket-javasolja a Magyar Gumiabroncs Szövetség (HTA).

Ezért kell a télit nyári gumira cserélni

A téli időjárási körülményekhez készített futófelület kialakítás rosszabb irányíthatóságot és fékezhetőséget, valamint növekvő zajszintet eredményez meleg időben, így mindenképp érdemes lecserélni a téli gumikat nyárira.

Mi legyen a téli gumikkal?

Tegyük őket száraz, hűvös, fénytől védett helyre. Ha felnin vannak, fektessük őket egymásra, ellenkező esetben pedig állítva tároljuk őket úgy, hogy két-három hetente egy negyed fordulatot fordítunk rajuk.

Milyen nyári gumit érdemes venni?

Használt kerékszett vásárlását nem ajánlja a HTA, mivel szerintük ezeknek olyan belső, szemmel nem látható rejtett hibái lehetnek, amik akár életveszélyes helyzetet is eredményezhetnek. A kétes eredetű, távolkeleti import gumiktól is óva int mindenkit a szövetség. Vásárláskor figyelembe kell venni az autó típusát, a gyártó cég méretre vonatkozó ajánlását, a közlekedési szokásainkat, és azt, hogy milyen körülmények között, mennyit autózunk. Illetve nem árt néhány tesztet is átböngészni. Az idei első nyári gumi teszt -amit a német autóklub, az ADAC végzett-eredménye szerint például a Goodyear, a Continental, a Michelin és a Bridgestone prémium termékeivel nem foghatunk mellé, de felkerültek az élmezőnybe a japán Falken mellett a koreai Kumho, Hankook és Nexen gyártók nyári gumijai is. A teszten az abszolút győztes a Goodyear Efficient Grip Performance 2 lett, a második helyett a Continental Premium Contact 6, a harmadik pedig a Michelin Primacy 4+ lett.