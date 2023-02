A Mérleg megtudja, milyen a szerelem első látásra!

Kos

III. 21.–IV. 20.

Haragos, szinte féktelen leszel a héten, amivel minden körülötted lévőt elbizonytalanítasz. Próbálj meg senkit sem megsebezni a lángoló haragoddal. Úgy érzed, elfáradtál a nagy zűrzavarban. A legnagyobb vágyad a béke és a nyugalom. A kedvesed minden erőfeszítést megtesz, hogy tökéletesen nyugodt, pompás légkört teremtsen számotokra.

Bika

IV. 21.–V. 20.

Úgy tűnik, fontos feladatod van a héten, emiatt valószínűleg az egész család kiesik a munkából, hiszen megpróbálnak segíteni ebben a helyzetben. Próbáld meg finoman megragadni a bekövetkező változásokat, lehetőségeket. Előfordulhat, hogy gyorsan kell reagálnod sok mindenre, és új taktikára lesz szükséged. Az események szinte elborítanak.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

A titok nagy része a napokban kiderül, de talán ettől jobb irányba megy majd az életed. A kedvesed eldöntötte, hogy megpróbál leszoktatni valamelyik rossz szokásodról, mert így jobbnak látja, ez azonban nagymértékben megnehezíti a célod elérését. Igaz, elég reménytelennek tűnik a megvalósítása. Ha újra összefogtok, biztosan sikerülni fog.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

Annyira szenvedélyesen elmerültél egy témában, hogy elviselhetetlennek érzed, ha félbeszakítanak, amikor beszélsz róla. Állítsd meg magad, mielőtt valaki más tenné. Túl sok valótlan következtetést vonsz le a kedvesed szándékairól, de ami a legrosszabb, az az, hogy szilárdan hiszel is a meglátásaidban. Nem légy arrogánsan tévedhetetlen!

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Egyáltalán nem mindegy a szerelmednek, hogy mit gondolsz vagy mit érzel, hiszen látja, hogy bánt valami. Vég nélkül fog kérdezni, szinte vallatni, és újra rákérdezni. Tehát ha nem akarsz mindent őszintén elmondani, akkor egy hihető verziót kell kitalálnod. A csillagok azt üzenik: néha nehéz szembenézni a valósággal, de hosszú távon mégis megéri.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Önvizsgálatot kell tartanod, hiszen most minden problémád magadból fakad. A hét kellemes meglepetésekkel, érdekes ismerkedésekkel lesz tele. Egyes események drasztikus változásokat hozhatnak az életedbe. Valójában már régóta esedékesek a magánéletedben a kellemes történések, így egy kis lökés is elég lesz, hogy betörjenek az életedbe.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Ideje megtenni a következő lépést. Száz százalékig nem lehetsz biztos abban, hogy mindent jól csinálsz, de ez nem akadályozzon! Miután továbblépsz, a bizonytalanságod eltűnik. Ha te is akarod, végre megtapasztalhatod, mi is a szerelem első látásra! A Mérlegnek minden önuralmát be kell majd vetnie, hogy ne mutassa ki idő előtt a vonzalmát.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Meglehetősen szkeptikus leszel a héten, de furcsa módon ennek ellenére meghallgatsz valakit, aki meggyőző lesz. Ne felejtsd el azonban, hogy megvan a saját utad, amelyet követned kell. Bízz a megérzéseidben! Gondold át, hogy a magánéletedben megvalósíthatóak-e a terveid. Vajon megvan a kölcsönösség, amire mindig is vágytál?

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Több figyelmet és megértést kellene mutatnod a kedvesed iránt. Talán szüksége van a segítségedre, a tanácsodra vagy az erkölcsi támogatásodra! A legjobb, ha nem várod meg a szerelmed konkrét kéréseit, inkább próbálj meg ráérezni a hangulatára, az igényeire, és így ajánld fel a támogatásodat. Az őszinte törődés bizonyítja leginkább az igaz szerelmet.

Bak

XII. 22.–I. 20.

Ha úgy érzed, eltávolodtál a valóságtól, ne aggódj! Nem őrültél meg, csak a tudatalattid segít abban, hogy teljesen más szemszögből nézd a problémát. Hasznos lehet tanácsokat kapni a magánéleteddel kapcsolatban, ám egyáltalán nem szükséges, hogy mindent kitálalj. Egy egyszerű, kötetlen beszélgetés is segíthet, hogy megérts valami újat és fontosat.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Az erős érzelmeid miatt kényelmetlenül érezheted magad, vagy akár szoronghatsz is, de ne aggódj. Próbáld meg mindenben a pozitívumot látni, és ne vegyél mindent túlzottan a szívedre! A kiválasztottad nem vesz észre vagy szándékosan figyelmen kívül hagy. Lehet, csak elfáradt ez az ember. Néha az igaz szerelem nehezen jön, de biztosan.

Halak

II. 20.–III. 20.

Maradj távol azoktól, akik bűnbeesésre késztetnének. A csillagok azt mondják: ezen a héten magad is készen állsz arra, hogy feladd az elveidet. Inkább ne próbáld ki magad furcsa, idegen helyzetekben, ez nem a te utad! Riválisok jelenhetnek meg melletted, azonban nehezen érted meg a helyzetet. Jobb, ha nem leszel őszinte a nemed képviselőivel.