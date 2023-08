Te is a lefolyóba szoktad önteni a kukorica főzőlevét? Óriási hibát követsz el

Nyakig gázolunk a kukoricaszezonban, ezért nem csoda, hogy ez a szezonális finomság gyakori visszatérő a nyár során. Grillezve és főzve is isteni, utóbbi esetben pedig a főzővíz is aranyat ér. Hogy miért? A Mindmegette elárulja.

A főtt kukorica igazi nyári sláger

Kukoricafőzés után fazékban maradt víz szinte minden esetben a lefolyóban végzi. Nagy hiba, hiszen a kukorica főzővizében az aromák mellett a keményítő is megtalálható, így kiválóan felhasználható bizonyos szószok sűrítéséhez, emulgálásához. Ha legközelebb te is a kukorica főzővizével készíted, a tésztán is sokkal jobban megtapad, arról nem beszélve, hogy mennyei ízt kölcsönöz az ételnek.

Használd parmezános vagy paradicsomos tészták szószához, de összességében bármelyik variációnál jól működik. Arra azért figyelj, hogy egyetlen evőkanálnyi bőven elég ebből a kiváló alapanyagból a tökéles ízhatás eléréséhez.

A LEGFINOMABB FŐTT KUKORICA

Hozzávalók:

6 cső kukorica

só

víz

Elkészítés: