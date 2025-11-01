A sminkes szerint ezt az 5 sminkhibát szinte mindenki elköveti

Vannak olyan sminktrükkök, melyek csak a neten mutatnak jól és a valóéletben nehéz kivitelezni vagy nem tükrözik a valóságot. Nem mindegyik smink tökéletes, aminek az interneten látottak alapján fantasztikus végeredménye van. Egy szakember elárulja, mire érdemes figyelni, ha az ember közel tökéletes sminket szeretne kipróbálni.

Egy sminkes felfedi milyen hibát vét az emberek nagy része Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A sminkes válaszol, milyen hibákat követ el az emberek nagy része

Elhoztuk azokat a hibákat, melyeket az emberek nagy része elkövet a nagy mű elkészítése közben.

Jó vastag alapozóréteg

Sok nő azt gondolja, hogy a tökéletes smink titka, ha minél több alapozót ken fel a bőrére. Az igazság az, hogy ez az egyik legnagyobb és leglátványosabb hiba. Nem csak egyfajta maszkhatást ér el az ember ezzel, de sokkal láthatóbbá teszi a ráncokat és a bőr textúráját vele. A sminkes szerint érdemes kevesebb terméket használni és leginkább a problémás területeket fedni. Sokkal frissebb és természetesebb megjelenést ad egy jól eldolgozott vékony réteg. Nem csak a bőröd fog levegőt kapni, de a természetes hatás sem marad el.

Rossz árnyalat

Már lassan valóságos művészet a tökéletes smink, aminek az árnyalatválasztás egy elég fontos mérföldkövét teszi ki. Nem is hibáztathatunk senkit, aki hibázik e téren és rossz árnyalatot választ. Az egész lényeden látszik egy rossz árnyalat, ugyanis ha túl világos hozzád, akkor beteg és sápadt hatást váltasz ki, de ha túl sötét, akkor pedig foltosnak vagy mesterkéltnek tűnsz. Fontos inkább a nyak színéhez árnyalatot választani, mintsem a kézfejhez, mivel könnyen lehet, hogy a kettő merőben eltér. Ha szinte észrevétlenül beleolvad a bőrödbe, akkor mondhatod azt, hogy megtaláltad a hozzád passzoló színt.

Az elfeledett szemöldök

Öreg hiba, de fontos megjegyezni, hogy a szemöldök a kerete az arcnak, még is rengetegen megfeledkeznek róla. Kétféleképpen is el lehet rontani.

Van az egyik véglet, mikor teljesen figyelmen kívül van hagyva,

és a másik, mikor túl erősen meg van rajzolva és szigorúbbá, természetellenessé teszi a megjelenést.

Egy kis formázás, a hiányos részek kitöltése, fő a természetesség. Egy jól ápolt szemöldök megnyitja a tekintetet és képes lágyítani a vonásokat.