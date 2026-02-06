„Mennyivel megyünk?” - kemény kérdést kapott Szentkirályi Alexandra

Korábban már beszámoltunk arról a legfrissebb közvélemény-kutatásról, amelyet a McLaughlin & Associates készített. Ebből kiderül, hogy túl nagy kockázatnak tartják Magyar Pétert a választók.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Gáll Regina / Metropol

Szentkirályi Alexandra: A magyarok többsége nem bízik a Tisza Pártban

A friss közvélemény kutatásra most Szentkirályi Alexandra is reagált. A Fidesz budapesti elnöke a posztjában leírta, már egy amerikai közvélemény-kutató cég is Fidesz-győzelmet jósol az április választásra.

A magyarok többsége nem bízik a Tisza Pártban, és ha most vasárnap tartanák az országgyűlési választásokat, magabiztosan győzne a Fidesz! Már egy amerikai közvélemény-kutató cég is Fidesz-győzelmet jósol. A McLaughlin & Associates friss kutatása szerint a Fidesz-KDNP 43 százalékon áll, míg a Tisza támogatottsága 37 százalék. A válaszadók kétharmada (63 százaléka) kimondta azt is, hogy elutasítja Brüsszel tervét, amely Magyarországot is bevonná Ukrajna és a háború finanszírozásába. Tehát nem kérdés, a magyarok ki akarnak maradni a háborús őrületből, és amíg a Fidesz van kormányon, következetesen a béke útján fogunk járni! A kutatás azt is alátámasztja, hogy a magyarok többsége szerint Magyar Péter végrehajtaná, amit Brüsszel kér és így könnyen belesordódnánk a háborúba. Egyedül a Fidesz képes nemet mondani a brüsszeli követelésekre!

- írja a bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

„Mennyivel megyünk, Szandra?” - tette fel a kérdező a kérdést, majd jött rá a válasz a budapesti Fidesz elnökétől:

Hát itt majd reméljük, hogy sokkal mennek nemsokára vonatok, de plusz 6-tal a legújabb közvélemény-kutatások szerint. Ez egy amerikai kutatónak az anyaga, annak a John Mclaughlinnek, aki egyébként Trumpnak is a közvélemény-kutatásokat csinálta, úgyhogy valószínűleg eléggé ért a dolgához. Szerintem a 6-nál még nagyobb százalékos előnyünk is lesz, ahogy halad a kampány. Már tényleg csak bő két hónap, úgyhogy hajrá, mindent bele!

Szentkirályi Alexandra videóját ide kattintva tudod megtekinteni.