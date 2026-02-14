Orbán Viktor ezt látja az ellenfelein

„Egész jól nézünk ki” - kezdte legfrissebb posztját Orbán Viktor, majd elárulta, amerre járja az országot, mindig csupa elszánt, jókedvű és vidám emberrel találkozik. Az országjárása alatt, így egyszerre érez erőt és derűt. Úgy gondolja a kormányfő, hogy a magyarok egy erős közösség. Sőt kifejezetten Európa legerősebb politikai közössége, amelyen látszik az elszántság és az akarat. Majd Orbán Viktor arra is kitért, mit lát az ellenfelein:

Fotó: mw

„Mit látok, ha ránézek az ellenfeleinkre? Dühöt, haragot, gyűlöletet, rosszkedvet. A kontraszt nem is lehetne élesebb, de gyűlöletből, bosszúvágyból, haragból, kielégítetlen ambíciókból nem lehet közösséget építeni. Ki akar ilyen országvezetést. Ellenfeleink oda jutottak, hogy ismert bűnözőket szerveznek bandába, hogy megzavarják a fideszes gyűléseket. A demokrácia előtti időkben az egyet nem értők beszaggatták egymás koponyáját. A demokrácia lényege, hogy a fejeket nem betörjük, hanem megszámoljuk. Ne engedjük, hogy a Tisza visszavigyen bennünket az ökölvilágába. Magyarország ennél többet érdemel.”

Orbán Viktor azt vallja, hogy közösséget, nemzeti közösséget csak szeretetből és összefogásból lehet építeni. Ezért legyen bármilyen gyűlölködő is az ellenfele, továbbra is hisz a szeretet és az összefogás erejében.

„Ez legyen a vezérfonal a választási kampány idején is” - emelte ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök korábban egy exkluzív fotóval mutatta be a győztes csapatot. Az évértékelő kapcsán pedig kijelentette:

A 2026-os év a győzelem éve lesz. A győzelem éve a családoknak, a jobboldalnak, a Fidesznek. A győzelem éve Magyarországnak.

Végül pedig egy beszédes videót is megosztott, amiben leleplezte a Tisza Pártot, hogy mit is várhatunk tőlük:

A bankok, a multik és Brüsszel nagykoalíciója. Ez a Tisza.



