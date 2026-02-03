RETRO RÁDIÓ

Hatalmas felfedezést tett a NASA: megtalálhatták a Föld ikertestvérét

Állítólag nagyon hideg bolygó. A NASA válaszolt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.03. 10:00
NASA bolygó Föld

Egy nemzetközi tudóscsoport felfedezett egy olyan bolygót, amelyről úgy vélik, hogy a Földhöz nagyon hasonló, és életet hordozhat. Mielőtt előreszaladnánk, sem a NASA, sem a tudósok nem azt erősítik meg, hogy végre találtak életet egy másik bolygón, de a Földhöz hasonló bolygók felfedezése és vizsgálata mindig érdekes dolog.

NASA
A NASA felfedezett egy hasonló bolygót, mint a Föld / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A NASA hasonló bolygót talált, mint a Föld?

Ez az új potenciálisan lakható bolygó, körülbelül 146 fényévnyire van, és nagyon hasonló körülményei vannak, mint a Marsnak. Az ausztrál, brit, dán és amerikai kutatókból álló csoport a ma már nyugdíjazott NASA Kepler űrteleszkóp által rögzített 2017-es adatok alapján azonosította a bolygót.

A csapat úgy véli, hogy a HD137010 b jelű bolygónak nagyjából 50 százalék esélye lehet arra, hogy a körülötte keringő csillag lakható zónájába kerül. Ez azt jelenti, hogy a Nap körül keringő bolygók számára fenntartott kis területen belül helyezkedik el, miszerint a bolygó se nem túl hideg, se nem túl meleg.

Ez jelentheti azt is, hogy folyékony vizet tartalmazhat, amely elengedhetetlen a túléléshez és az élet létezéséhez egyáltalán. A Dél-Queenslandi egyetem kutatója, Dr. Chelsea Huang szerint  a bolygó keringési ideje 355 nap.

Ami igazán izgalmas ebben a Föld méretű bolygóban, az az, hogy a csillaga mindössze [körülbelül] 150 fényévnyire van a Naprendszerünktől

- idézi szavait az Unilad.

Még azért ne kezdj el pakolni, ugyanis a bolygó felszínén a hőmérséklet korántsem kellemes, becslések szerint mínusz 70 celsius fok van. Ráadásul a bolygó körül keringő csillag hidegebb és halványabb, mint a Napunk, ami azt jelenti, hogy a bolygó felszíni hőmérséklete jobban hasonlít a Marséhoz, mint a Földünkhöz.

A Swinburne Egyetem asztrofizikusa, Dr. Sara Webb szerint a felfedezés nagyon izgalmas, de további kutatásokra lesz szükség, hogy a HD137010 b bolygót exobolygóként osztályozzák. Jelenleg olyan, mint egy nagy jeges világ, ahol potenciálisan sok víz lehet, de annak nagy része fagyott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu