Milyen lehet a Grand Canyonban élni? Egy helyi lakos elárulja

A Grand Canyon a világ egyik leghíresebb természeti csodája, amely évente több millió látogatót vonz a világ minden tájáról. Egy nő elárulta, hogyan él valójában a hatalmas kanyon alján.

Sokan nem is tudták, hogy mennyi ember él a Grand Canyonban Fotó: Pixabay

A helyiek megmutatják az életet a Grand Canyonban

Az Arizona északnyugati részén fekvő Grand Canyon 445 km hosszú szurdok, amelyet a Colorado folyó alakított ki. Az ősi vörös sziklaformációk különleges szépséget kölcsönöznek neki, és 1919 óta nemzeti parkként működik. A látogatók körében különösen népszerű a lenyűgöző kilátás, a túrázási lehetőségek és a vadvízi evezés miatt.

Shila S. Siyuja gyakran oszt meg tartalmakat a közösségi médiában, bepillantást engedve a Grand Canyon lábánál fekvő életébe. Bár lenyűgöző tájak veszik körül, és élvezheti a helyi környezet előnyeit, az életnek vannak nehézségei is. A család a híres Supai faluban él, közvetlenül a kanyon alján.

Ez a történelmi település rendkívül elszigetelt: csak 13 km gyaloglással, helikopterrel vagy öszvérekkel lehet megközelíteni. Supai a Havasupai törzs fővárosa, híres vízeséseiről és összetartó közösségéről. A faluban van egy alapvető élelmiszereket árusító bolt, posta, iskola, sőt egy kávézó is.

Shilának többször helikopterrel kell hazamennie, például ha nagy bevásárlásra készül. Shila és családja azonban nem az egyetlenek, akik a környéken élnek. Több mint 2000 ember él a kanyon déli peremén fekvő Grand Canyon Village-ben is - írja a DailyExpress.