Édesanyja közölte a szomorú hírt: meghalt a fiatal hegymászó

Legendás helyen vesztette életét. Rengetegen gyászolják, meghalt a fiatal hegymászó.
Lezuhant és meghalt a fiatal hegymászó, Balin Miller, a Yosemite Nemzeti Parkban. A mindössze 23 éves Balin Miller a kaliforniai nemzeti park híres El Capitan sziklafalán mászott a halála előtt.
Halálhírét édesanyja, Jeanine Girard Moorman jelentette be.
Kisfiú kora óta mászott. A szíve és a lelke is a mászásé volt. Soha nem a pénzről vagy a hírnévről szólt ez neki, csak a tiszta szeretetről, arról, amit a mászás iránt érzett
– nyilatkozta az édesanya.
A baleset híre éppen az amerikai kormányzati leállás első napján érkezett, amikor a nemzeti parkok nyitva tartottak ugyan, de csak korlátozottan működtek: a látogatóközpontok egyáltalán nem, a szolgáltatások pedig minimálisra üzemeltek.
Az El Capitan a park egyik legismertebb és leglátványosabb pontja, egy hatalmas gránittömb, amely 915 méteres magasságba emelkedik. A világ minden tájáról érkeznek ide hegymászók, az egyik legismertebb szóló mászást Alex Honnold teljesítette itt 2017-ben, amit dokumentumfilm is megörökített.
Balin népszerű volt a közösségi médiában is. Többen is kifejezték részvétüket a halála után, mondván, még két nappal korábban is látták videóit a TikTokon. Sokan „a narancssárga sátras fickóként” ismerték, utalva egyedi kempingstílusára.
A pontos körülmények egyelőre nem tisztázottak, de testvére, Dylan Miller szerint Balin egyedül mászott egy 730 méteres úton, amit Álmok tengerének neveznek. A mászást már befejezte, és éppen a felszerelését vitte vissza a csúcsra, amikor valószínűleg lecsúszhatott a kötél végéről.
Balin elismert alpinista volt, aki nemzetközi figyelmet szerzett, miután elsőként mászta meg szólóban a Mount McKinley egyik útvonalát. Ez a technikailag rendkívül nehéz mászás 56 órán keresztül tartott.
Balin Miller Alaszkában nőtt fel, édesapja szintén hegymászó volt. Míg Dylan csak később szerette meg a sportot, Balin már gyerekkorától szenvedélyesen rajongott érte.
Mászás közben érezte magát a leginkább élőnek. Bár én voltam a bátyja, ő volt a mentorom
– mondta Dylan.
2025-ben Balin heteket töltött szóló mászásokkal Patagóniában és a kanadai Sziklás-hegységben is, ahol legendás jégmászásokat és sok más hihetetlen útvonalat is teljesített.
Valószínűleg az elmúlt hat hónap egyik leglenyűgözőbb mászását hajtotta végre
– mondta róla Clint Helander alaszkai alpinista.
Több volt, mint hegymászó: állatbarát, vidám, kedves, és tele volt élettel. Gyakran mászott úgy, hogy csillámos szeplőket viselt az arccsontján, Úgy fogalmazott: mint egy harcos, aki kisminkeli magát, mielőtt csatába indul.
Rengeteg embert inspirált arra, hogy olyan dolgokat próbáljanak ki, amik addig elképzelhetetlennek tűntek, engem is beleértve. El sem tudom képzelni, hogy valaha is mászni tudjak nélküle
– zárta gondolatait Dylan, szavait a New York Post dézte.
