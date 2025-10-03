Édesanyja közölte a szomorú hírt: meghalt a fiatal hegymászó

Lezuhant és meghalt a fiatal hegymászó, Balin Miller, a Yosemite Nemzeti Parkban. A mindössze 23 éves Balin Miller a kaliforniai nemzeti park híres El Capitan sziklafalán mászott a halála előtt.

Lezuhant és meghalt a fiatal hegymászó, Balin Miller Fotó: Unsplash/Képünk illusztráció

Halálhírét édesanyja, Jeanine Girard Moorman jelentette be.

Kisfiú kora óta mászott. A szíve és a lelke is a mászásé volt. Soha nem a pénzről vagy a hírnévről szólt ez neki, csak a tiszta szeretetről, arról, amit a mászás iránt érzett

– nyilatkozta az édesanya.

A baleset híre éppen az amerikai kormányzati leállás első napján érkezett, amikor a nemzeti parkok nyitva tartottak ugyan, de csak korlátozottan működtek: a látogatóközpontok egyáltalán nem, a szolgáltatások pedig minimálisra üzemeltek.

Az El Capitan a park egyik legismertebb és leglátványosabb pontja, egy hatalmas gránittömb, amely 915 méteres magasságba emelkedik. A világ minden tájáról érkeznek ide hegymászók, az egyik legismertebb szóló mászást Alex Honnold teljesítette itt 2017-ben, amit dokumentumfilm is megörökített.

Meghalt a fiatal hegymászó, hihetetlen dolgokat ért el rövid élete alatt

Balin népszerű volt a közösségi médiában is. Többen is kifejezték részvétüket a halála után, mondván, még két nappal korábban is látták videóit a TikTokon. Sokan „a narancssárga sátras fickóként” ismerték, utalva egyedi kempingstílusára.

A pontos körülmények egyelőre nem tisztázottak, de testvére, Dylan Miller szerint Balin egyedül mászott egy 730 méteres úton, amit Álmok tengerének neveznek. A mászást már befejezte, és éppen a felszerelését vitte vissza a csúcsra, amikor valószínűleg lecsúszhatott a kötél végéről.

Balin elismert alpinista volt, aki nemzetközi figyelmet szerzett, miután elsőként mászta meg szólóban a Mount McKinley egyik útvonalát. Ez a technikailag rendkívül nehéz mászás 56 órán keresztül tartott.

Balin Miller Alaszkában nőtt fel, édesapja szintén hegymászó volt. Míg Dylan csak később szerette meg a sportot, Balin már gyerekkorától szenvedélyesen rajongott érte.

Mászás közben érezte magát a leginkább élőnek. Bár én voltam a bátyja, ő volt a mentorom

– mondta Dylan.