Rengetegen támadják: 27 évesen 9 gyermeke van a nőnek
Az internetezők többször nekiestek a rendkívül nagy családban élő nőnek. A fiatal édesanya szerint az emberek túlságosan előítéletesek vele szemben.
Egy fiatal édesanya, Whittney Dawn büszke hatalmas családjára, mégis állandó kritikák és támadások között kénytelen élni mindennapjait az internetezők által, de most visszaszólt a kegyetlenkedőknek, akik nem ismerik az igazságot a történetéről. A 27 éves kilencgyermekes édesanya még 16 évesen esett először teherbe, és most abban reménykedik, hogy megszülethet a 10. babája jelenlegi partnerétől.
A fiatal édesanya nem foglalkozik mások véleményével
A 27 éves nő állítja, hogy a családja korábban próbálta lebeszélni őt, hogy több gyermeket vállaljon, de ő eltökélt volt abban, hogy tovább folytassa. Miután egyik alkalommal megosztotta az interneten a nagy család mindennapi valóságát a nyüzsgő háztartásukban, az Whittney durva online támadások kereszttüzébe került, de ez egyáltalán nem ijesztette meg.
Online rengeteg negatív kommentet kapunk, például azt mondják, tartsam zárva a lábaimat, vagy megkérdezik, tudom-e egyáltalán, mi az a fogamzásgátlás! Azt hiszik, ettől majd abbahagyom a gyerekvállalást? Nem!
– mondta dacosan Whittney a Love Don’t Judge műsorban.
A 27 éves nő elárulta, hogy első terhessége idején a baba apja elhagyta. Később megismerkedett egy másik partnerrel, akitől három gyermeke született, de a kapcsolatuk nem működött. Ezután ikreket szült egy harmadik férfitól, majd szakított vele, és megismerkedett jelenlegi párjával, Williammel. A párnak már három közös gyermeke van, és szeretnének még egyet.
Whittney jelenleg a 10 éves Brandon, a 9 éves Kinley, a 8 éves Namaya, a 7 éves Dawson, az ötéves ikrek Cambriella és Camden, a 4 éves Octavia, a 3 éves Liam és a két hónapos Kyus édesanyja.
William imádta, hogy ennyi gyerekem van. Olyan jó volt látni, hogy valaki a sajátjaként szereti a gyerekeimet. Már az első naptól kezdve fantasztikus apuka volt
– mesélt csillogó szemekkel a férjéről az édesanya.
Majd hozzátette, úgy gondolja, egyszer abba fogja hagyni a gyerekvállalást, de még ő maga sem tudja, mikor fog az a nap eljönni – írja a The Mirror.
