Rengetegen támadják: 27 évesen 9 gyermeke van a nőnek

Egy fiatal édesanya, Whittney Dawn büszke hatalmas családjára, mégis állandó kritikák és támadások között kénytelen élni mindennapjait az internetezők által, de most visszaszólt a kegyetlenkedőknek, akik nem ismerik az igazságot a történetéről. A 27 éves kilencgyermekes édesanya még 16 évesen esett először teherbe, és most abban reménykedik, hogy megszülethet a 10. babája jelenlegi partnerétől.

A fiatal édesanya rettentően büszke nagy családjára Fotó: unsplash.com/Illusztráció

A fiatal édesanya nem foglalkozik mások véleményével

A 27 éves nő állítja, hogy a családja korábban próbálta lebeszélni őt, hogy több gyermeket vállaljon, de ő eltökélt volt abban, hogy tovább folytassa. Miután egyik alkalommal megosztotta az interneten a nagy család mindennapi valóságát a nyüzsgő háztartásukban, az Whittney durva online támadások kereszttüzébe került, de ez egyáltalán nem ijesztette meg.

Online rengeteg negatív kommentet kapunk, például azt mondják, tartsam zárva a lábaimat, vagy megkérdezik, tudom-e egyáltalán, mi az a fogamzásgátlás! Azt hiszik, ettől majd abbahagyom a gyerekvállalást? Nem!

– mondta dacosan Whittney a Love Don’t Judge műsorban.

A 27 éves nő elárulta, hogy első terhessége idején a baba apja elhagyta. Később megismerkedett egy másik partnerrel, akitől három gyermeke született, de a kapcsolatuk nem működött. Ezután ikreket szült egy harmadik férfitól, majd szakított vele, és megismerkedett jelenlegi párjával, Williammel. A párnak már három közös gyermeke van, és szeretnének még egyet.

Whittney jelenleg a 10 éves Brandon, a 9 éves Kinley, a 8 éves Namaya, a 7 éves Dawson, az ötéves ikrek Cambriella és Camden, a 4 éves Octavia, a 3 éves Liam és a két hónapos Kyus édesanyja.

William imádta, hogy ennyi gyerekem van. Olyan jó volt látni, hogy valaki a sajátjaként szereti a gyerekeimet. Már az első naptól kezdve fantasztikus apuka volt

– mesélt csillogó szemekkel a férjéről az édesanya.

Majd hozzátette, úgy gondolja, egyszer abba fogja hagyni a gyerekvállalást, de még ő maga sem tudja, mikor fog az a nap eljönni – írja a The Mirror.