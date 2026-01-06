RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: nincs szebb egy havas reggelnél

Mindenki nagyon vigyázzon magára! – üzente a miniszterelnök.

Orbán Viktor hóhelyzet tél

Hólapáttal a kezében fotózták Orbán Viktort, aki a következőket írta a Facebook-oldalán: „Nincs szebb egy havas reggelnél. A hóhelyzet ma fokozódni fog, mindenki nagyon vigyázzon magára!”

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

„Kedden délnyugat felől, kelet felé terjedően egyre többfelé kiterjedt, jelentős havazás kezdődik. 2025. január 6-án éjfélig a tiszántúli és az északkeleti részeket leszámítva 10-20 cm porhó, a Tiszántúlon és északnyugaton 2-7 cm friss hó valószínű. Az éjszaka második felére a havazás zónája fokozatosan a Dunától keletre helyeződik, és a szerda reggeli, délelőtti órákban elhagyja keleti határainkat. A szerda hajnali órákban Szabolcs keleti részén van némi esélye átmeneti vegyes csapadéknak (havaseső, fagyott, ónos eső). Szerdán a nap első felében a Dunántúlon 1-6 cm (Dunántúl déli, délkeleti részein a több, 5 cm körüli), míg a Dunától keletre ~ 8-15 cm hó valószínű, a keleti határszélen kissé vizes, másutt porhó formájában.” – írja a HungaroMet.

 

