Orbán Viktor: Minden lépcsőn ülnek már
Ismét hatalmas a tömeg a Háborúellenes Gyűlésen.
Hatalmas tömeg gyűlt össze Miskolcon, az év első Háborúellenes Gyűlésén. Erre hívta fel nemrég a figyelmet Orbán Viktor is a közösségi oldalán.
Ezt írta Orbán Viktor
Minden lépcsőn ülnek már
- jegyezte meg a miniszterelnök.
Háborúellenes gyűlés
Háborúellenes gyűlés
