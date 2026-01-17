RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Minden lépcsőn ülnek már

Ismét hatalmas a tömeg a Háborúellenes Gyűlésen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 11:53
miskolc Háborúellenes Gyűlés orbán viktor tömeg

Hatalmas tömeg gyűlt össze Miskolcon, az év első Háborúellenes Gyűlésén. Erre hívta fel nemrég a figyelmet Orbán Viktor is a közösségi oldalán.

2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
Hatalmas a tömeg a Háborúellenes Gyűlésen / Fotó: Tumbász Hédi / metropol

Ezt írta Orbán Viktor

Minden lépcsőn ülnek már

- jegyezte meg a miniszterelnök.

