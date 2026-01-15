Mindenki erre várt: Megvannak a hatos lottó nyerőszámai
Hatalmas volt a zét.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 3. héten megtartott sorsoláson kihúzták a hatos lottó nyerőszámait.
Nyerőszámok: 9 (kilenc) 20 (húsz) 21 (huszonegy) 24 (huszonnégy) 27 (huszonhét) 30 (harminc) Nyeremények: 6 találatos szelvény nem volt; 5 találatos szelvény 22 darab, nyereményük egyenként 404 400 forint; 4 találatos szelvény 1194 darab, nyereményük egyenként 7450 forint; 3 találatos szelvény 20 071 darab, nyereményük egyenként 2695 forint.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre