Idén is lesz Jégpályák Éjszakája: mutatjuk a programokat!
Idén ismét visszatér a tél egyik ikonikus programja. Ezúttal január 17-én lesz a Jégpályák Éjszakája. Mutatjuk, hogy hol és milyen programokon lehet részt venni ennek keretében.
A Magyar Jégkorong Szövetség által szervezett népszerű esemény immár tizedik alkalommal kerül megrendezésre. A Jégpályák Éjszakája idén január 17-én, vagyis most szombaton lesz az ország számos pontján. A rendezvényhez csatlakozó jégpályák meghosszabbított nyitvatartással és egyedi programokkal készülnek. Íme a részletek!
Mi is az a Jégpályák Éjszakája?
2016-óta minden év januárjában megrendezik a Jégpályák Éjszakáját. Az immár tizedik alkalommal elstartoló országos rendezvény hatalmas népszerűségnek örvend. Az eseményhez csatlakozó pályákon a megszokott nyitvatartási idő után is lehet korcsolyázni. Az esti élménykorizás mellett pedig jégdiszkó és különleges programok is várják a téli sport szerelmeseit. Több helyszínen lesznek például jeges ügyességi pályák, játékok és meglepetések, így minden korosztály megtalálhatja a számára vonzó sportolási lehetőségeket.
Többen csatlakoztak az eseményhez
Az országos rendezvény központi helyszíne idén is Európa legnagyobb korcsolyapályája, a Városligeti Műjégpálya lesz. Emellett csatlakozott az eseményhez a Budapest Park, a Kőbányai WS Jégpálya és a Mátyásföldi Jégcsarnok is.
A fővároson kívül is lesz hol csúszkálni a Jégpályák Éjszakáján
Több neves vidéki pálya is csatlakozott a rendezvényhez, köztük a Veszprémi Jégcsarnok, a Debreceni Jégcsarnok, a Győri Műjégpálya, a Fonyódi Műjégpálya, a Várudvari Jégpálya Szigligeten és Balatonboglár is.
Milyen programokkal készülnek idén a résztvevő jégpályák?
Központi helyszínek programjai
|Városligeti Műjégpálya
|Budapest Park
|Debreceni Jégcsarnok
|Győr műjégpálya
16:00-20:00 között jégkorongos aktivitások, játékok, szuper nyeremények és Csúszka várja a korizás szerelmeseit,
21:30-0:30 között élő DJ-szett és jégdiszkó lesz.
|Január 17-én a KoriParkban 22:00 és 01:00 között DJ Thomas lép majd fel.
|Meghosszabbított nyitvatartással, kedvezményes belépővel, jeges ügyességi játékokkal és jégdiszkóval várják az érdeklődőket.
|DJ Jumbo gondoskodik a zenéről, lesznek játékos, ügyességi feladatok, apró ajándékok, belvárosi fények, laza hangulat.
További információk, jegyárak, pályák: jegpalyakejszakaja.hu
