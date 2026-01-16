RETRO RÁDIÓ

Idén is lesz Jégpályák Éjszakája: mutatjuk a programokat!

Idén ismét visszatér a tél egyik ikonikus programja. Ezúttal január 17-én lesz a Jégpályák Éjszakája. Mutatjuk, hogy hol és milyen programokon lehet részt venni ennek keretében.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.16. 10:30
A Magyar Jégkorong Szövetség által szervezett népszerű esemény immár tizedik alkalommal kerül megrendezésre. A Jégpályák Éjszakája idén január 17-én, vagyis most szombaton lesz az ország számos pontján. A rendezvényhez csatlakozó jégpályák meghosszabbított nyitvatartással és egyedi programokkal készülnek. Íme a részletek!

Idén is lesz Jégpályák Éjszakája, méghozzá most szombaton. Fotó: Pesthy Márton / Veszprém Megyei Napló

Mi is az a Jégpályák Éjszakája?

2016-óta minden év januárjában megrendezik a Jégpályák Éjszakáját. Az immár tizedik alkalommal elstartoló országos rendezvény hatalmas népszerűségnek örvend. Az eseményhez csatlakozó pályákon a megszokott nyitvatartási idő után is lehet korcsolyázni. Az esti élménykorizás mellett pedig jégdiszkó és különleges programok is várják a téli sport szerelmeseit. Több helyszínen lesznek például jeges ügyességi pályák, játékok és meglepetések, így minden korosztály megtalálhatja a számára vonzó sportolási lehetőségeket.

Többen csatlakoztak az eseményhez

Az országos rendezvény központi helyszíne idén is Európa legnagyobb korcsolyapályája, a Városligeti Műjégpálya lesz. Emellett csatlakozott az eseményhez a Budapest Park, a Kőbányai WS Jégpálya és a Mátyásföldi Jégcsarnok is.

A fővároson kívül is lesz hol csúszkálni a Jégpályák Éjszakáján

Több neves vidéki pálya is csatlakozott a rendezvényhez, köztük a Veszprémi Jégcsarnok, a Debreceni Jégcsarnok, a Győri Műjégpálya, a Fonyódi Műjégpálya, a Várudvari Jégpálya Szigligeten és Balatonboglár is.

Milyen programokkal készülnek idén a résztvevő jégpályák?

Központi helyszínek programjai

Városligeti MűjégpályaBudapest ParkDebreceni JégcsarnokGyőr műjégpálya

16:00-20:00 között jégkorongos aktivitások, játékok, szuper nyeremények és Csúszka várja a korizás szerelmeseit,

21:30-0:30 között élő DJ-szett és jégdiszkó lesz.

Január 17-én a KoriParkban 22:00 és 01:00 között DJ Thomas lép majd fel.Meghosszabbított nyitvatartással, kedvezményes belépővel, jeges ügyességi játékokkal és jégdiszkóval várják az érdeklődőket.DJ Jumbo gondoskodik a zenéről, lesznek játékos, ügyességi feladatok, apró ajándékok, belvárosi fények, laza hangulat.

További információk, jegyárak, pályák: jegpalyakejszakaja.hu

 

