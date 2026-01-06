Most jött: megöltek egy nőt Angyalföldön - drámai részletek

Két napja nem értek el egy XIII. kerületi lakásban élő nőt az ismerősei, ezért 2026. január 6-án délután bejelentést tettek a rendőrségre. A bejárati ajtót a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök pedig holtan találták az ingatlan lakóját. Vélhetően emberölés történt.

Emberölés történt Budapesten. Fotó: Scott Rodgerson / unsplash.com – Képünk illusztráció

Emberölés Budapesten, azonnali nyomozás indult

A szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen

- írja a police.hu.