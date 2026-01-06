RETRO RÁDIÓ

Most jött: megöltek egy nőt Angyalföldön - drámai részletek

A rendőrség az elkövető felkutatására hajtóvadászatot indított.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2026.01.06. 17:48
emberölés gyilkosság rendőrség

Két napja nem értek el egy XIII. kerületi lakásban élő nőt az ismerősei, ezért 2026. január 6-án délután bejelentést tettek a rendőrségre. A bejárati ajtót a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök pedig holtan találták az ingatlan lakóját. Vélhetően emberölés történt.

Fotó: Scott Rodgerson /  unsplash.com – Képünk illusztráció

Emberölés Budapesten, azonnali nyomozás indult

A szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen

- írja a police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu