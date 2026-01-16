Dr. Kósa Ádám: A fogyatékosságügy ma nem mellékterület, hanem önálló kormányzati súllyal rendelkező szakpolitika

Az elmúlt években a foglalkoztatás, az ellátások és az érdekképviselet területén is történelmi léptékű előrelépések valósultak meg a fogyatékossággal élő emberek érdekében. Dr. Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára az Esélyünk internetes portálnak adott interjút, melyből kiderül, milyen kormányzati döntések és intézkedések formálták át a területet, és milyen hosszú távú irányokat jelöl ki az új Országos Fogyatékosságügyi Program.

Államtitkár úr, ha számokkal és kézzelfogható változásokkal kellene jellemeznie az elmúlt időszakot: melyek azok az intézkedések, amelyek a legnagyobb érdemi javulást hozták a fogyatékossággal élő emberek mindennapi életében?

„Ha az intézkedések anyagi és foglalkoztatási oldalát nézzük, egyértelmű, hogy minden területen komoly előrelépés történt. Az egyik leglátványosabb eredmény a foglalkoztatás bővülése: míg 2010-ben a fogyatékossággal élő vagy megváltozott munkaképességű emberek mindössze 18 százaléka dolgozott, addig 2025-re ez az arány eléri az 50 százalékot. Ez azt jelenti, hogy ma már százezrek nem segélyekből, hanem munkából tartják el magukat és családjukat. A rehabilitációs célú foglalkoztatásra akkreditált munkáltatóknál 2024-ben 69,5 milliárd forint, 2025-ben pedig már 74,9 milliárd forint költségvetési forrás állt rendelkezésre. Ebből 2025-ben 367 akkreditált munkáltatónál több mint 30 ezer ember foglalkoztatása valósul meg. A megváltozott munkaképességű személyek rokkantsági és rehabilitációs ellátásaira 2025-ben 404,1 milliárd forint jutott, 2026-ra pedig már 419,8 milliárd forintot tervez a költségvetés. Emellett az ápolási díj és a gyermekek otthongondozási díja összesen 24,2 milliárd forinttal növekedett.

Ezek az eredmények azonban nemcsak a pénzügyi és foglalkoztatási támogatásokban mérhetők. Az életminőség javítását szolgálja az is, hogy 2017-ben a magyar Országgyűlés egyhangúlag megszavazta a Braille-nyomtatók és Braille-kijelzők áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentését, így ezek az eszközök könnyebben hozzáférhetővé váltak a fogyatékossággal élők számára. A sport és a társadalmi részvétel területén jelentős előrelépés, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság versenyein ma már közel 20 000 fogyatékossággal élő sportoló több mint 100 sportágban mérheti össze tudását, ami a rendszeres mozgást és a közösségbe való aktív bevonódást is támogatja. Az állami rendezvények fizikai és infokommunikációs akadálymentesítéséről szóló megállapodás biztosítja, hogy nemzeti ünnepeket csak az érintett szervezetek bevonásával, előzetes konzultációt és helyszínbejárást követően lehessen megszervezni, így a részvétel mindenki számára egyenlő esélyekkel biztosított.