Döbbenetes videó: ismét bemutatkoztak a tiszások
Deák Dániel osztotta meg a felvételt. Ez mindent elmond...
Ismét bemutatkoztak a tiszások!
– olvasható Deák Dániel legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
A felvételen az elemző két példával szemléltette, hogy milyenek ők. Ezek a kijelentések mindent elmondanak... Pankotai Lili szerint a magyarok igénytelenek, egy másik Magyar Péter-szimpatizáns szerint pedig „senki sem magyar”...
Mutatjuk Deák Dániel videóját:
