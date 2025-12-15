RETRO RÁDIÓ

Döbbenetes videó: ismét bemutatkoztak a tiszások

Deák Dániel osztotta meg a felvételt. Ez mindent elmond...

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.15. 14:50
Módosítva: 2025.12.15. 14:56
megdöbbentő Magyar Péter Tisza Párt

Ismét bemutatkoztak a tiszások!

– olvasható Deák Dániel legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

MAGYAR Péter
Ismét bemutatkoztak Magyar Péter szimpatizánsai Fotó: Bodnár Boglárka

A felvételen az elemző két példával szemléltette, hogy milyenek ők. Ezek a kijelentések mindent elmondanak... Pankotai Lili szerint a magyarok igénytelenek, egy másik Magyar Péter-szimpatizáns szerint pedig „senki sem magyar”...

Mutatjuk Deák Dániel videóját:

 

