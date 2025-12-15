Döbbenetes videó: ismét bemutatkoztak a tiszások

Ismét bemutatkoztak a tiszások!

– olvasható Deák Dániel legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Ismét bemutatkoztak Magyar Péter szimpatizánsai Fotó: Bodnár Boglárka

A felvételen az elemző két példával szemléltette, hogy milyenek ők. Ezek a kijelentések mindent elmondanak... Pankotai Lili szerint a magyarok igénytelenek, egy másik Magyar Péter-szimpatizáns szerint pedig „senki sem magyar”...

Mutatjuk Deák Dániel videóját: