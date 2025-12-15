Jól kifőzte és ízekre szedve tálalta a tényeket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kampánya

Komoly vállalást tett idén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, amikor júniusban hivatalosan is útjára indította szemléletformáló kampányát, azaz a „Tények ízekre szedve” programot. Ennek keretében nem kisebb feladatot vettek a nyakukba, mint hogy egyszer s mindenkorra tiszta vizet öntsenek a pohárba – eloszlatva a kételyeket az állati eredetű termékekkel kapcsolatban, amelyek az utóbbi időben sokszor voltak kritika tárgyai, miközben az egészséges táplálkozás és a gasztronómia egyre nagyobb hangsúlyt kap az átlagemberek mindennapjaiban.

Van oka a mosolyra év végéhez közeledve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének: Papp Zsolt büszkén tekint vissza a NAK által idén júniusban indult kezdeményezésére, a „Tények ízekre szedve” programra Fotó: Máté Krisztián

Jó példával állt az élre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

A „Tények ízekre szedve” szemléletformáló kampányt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara aszerint a gondolatmenet szerint hívta életre, hogy ha a fogyasztók a tények ismeretében tudatosabb döntéseket hozhatnak és jó minőségű, egészséges élelmiszert vásárolnak, az mindenki számára a lehető legjobb opció.

Sokféle gondolat vezérelt bennünket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál, amikor közösen kitaláltuk, hogy csináljunk egy olyan tájékoztató sorozatot, ahol kihasználjuk a média minden felületét annak érdekében, hogy eljusson a fogyasztóig és tudatosuljon benne, milyen lehetőségei vannak arra, hogy jó minőségű magyar alapanyagokból olyan konyhakész ételeket vásároljon vagy készítsen, ami nemcsak egészséges, de a gasztronómiánk, hagyományunk és kultúránk részét is képezi

– mesélt a kamara víziójáról a Ripostnak Papp Zsolt.

A NAK elnöke szerint az utóbbi években sok nemtelen támadás érte az agráriumot, azon belül főleg az állattenyésztést és a tej-, illetve a tojásipart. Ezeket elégelte meg a kamara és a tájékoztatás fegyverét vetette be – nem is akárhogyan!

Június és november között 35 különböző témát dolgoztunk fel a »Tények ízekre szedve« program során. Ezekkel a gazdálkodással és táplálkozással kapcsolatos témákkal kezdtünk szemléletformálásba influenszerek, fiatalok, gazdálkodók, tudósok, dietetikusok és számtalan más szakértő segítségével. A célunk, hogy világos és kicsit átfogó képet mutathassunk az agráriumról. Arról, hogy lehet vörös és fehér húst is fogyasztani, illetve arról, hogy miként jut ez el az asztalig és mennyire minőségi élelmiszereket állítanak elő a magyar gazdák.