Kiderült: ez a taxiscég lesz a Budapest Airport hivatalos fuvarozója

A többfordulós tender eredményeként, amelyet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér írt ki, a Főtaxi és az Uber magyarországi partnere, az F Mobilitás Kft. nyerte el a fuvarozás jogát a 2025–2030 között.

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. Fotó: Koszticsák Szilárd / mti

A Főtaxi közleményéből lehetett megtudni a nagy hírt, amely egyébként immár 14 éve együttműködő partnere a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérnek, illetve egy komoly múlttal rendelkező cég Budapesten.

Az F Mobilitás Kft., a globálisan vezető mobilitási platformként ismert Uber hazai partnere pedig új szereplőként kap lehetőséget arra, hogy fejlett, digitális alapú megoldásaival gazdagítsa a reptér személyszállítási rendszerét - írja a Világgazdaság.

2024-ben a repülőtér utasforgalma meghaladta a 17,6 millió főt, és ez a várakozások alapján 2025-ben sem lesz másképp. Éppen ezért a repülőtér olyan szolgáltatókat szeretett volna partnerül, akik képesek felvenni a versenyt, ellátni az igényeket és magas szolgáltatási színvonalat biztosítanak.

„Meggyőződésünk, hogy a következő időszakban mindkét nyertes szolgáltató képes lesz ezt a színvonalat biztosítani” – szögezte le Markus Klaushofer, a Budapest Airport Zrt. kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.

A Főtaxi továbbra is a terminálok előtti, megszokott felvételi pontról szolgálja ki az utasokat. Az együttműködés elkövetkező éveiben mindkét nyertes cég kiemelt figyelmet fordít majd a fejlesztésekre, a fenntartható működésre és a szolgáltatási színvonal fenntartására is. A Főtaxi flottájában folyamatosan növekszik az elektromos járművek aránya, míg az F Mobilitás Kft. az Uberrel való együttműködését tovább erősítve fejlett digitális útvonal-optimalizálási megoldások révén segíti az energiahatékony működést - foglalta össze a Világgazdaság.