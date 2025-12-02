A drogdíler nevetve gyújtotta fel a házat, amelyben 4 ember volt, majd elsétált

Az Egyesült Államokból, Missouriból származó férfit letartóztatták szándékos tűzokozás vádjával múlt hónapban, miután állítólag felgyújtott egy házat, amelyben éppen négy ember tartózkodott. Korábban drogdílerkedés és szándékos rongálás miatt már letartóztatták az elkövetőt.

A drogdílerkedésért is letartóztatott férfi tagadta a gyújtogatást. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Egyik érintett sem sérült meg a tűzben, aki a házban tartózkodott. Independence város tűzoltósága rohant a helyszínre, és gyorsan eloltotta a tüzet.

A 35 éves elkövető Tylor A. Burghoff a tűztől két háztömbbel arrébb sétált, amikor a rendőrség letartóztatta. Ekkor két öngyújtót is találtak nála, amikor megmotozták. Egy szemtanú azonosította a férfit, mivel állítólag a gyújtogatást követően Burghoff nézte, ahogyan ég a ház és hangosan nevetett, majd elsétált.

A felgyújtott ház tulajdonosa, aki elmondása szerint ismeri Burghoffot, látta az elkövetőt odakint sétálni, hallotta ahogy kiabál és nevet, mielőtt otthona lángra kapott. Egy másik szemtanú elmondta, hogy látta a férfit elővenni egy kék kannát a kinti asztal alól, majd kopogott, de a bent lévők nem nyitottak neki ajtót.

A nyomozók megtalálták a kék színű kannát a tűzfészekhez közel. Aceton volt benne.

A tűz főleg a teraszt és a falazatot rongálta meg, és nem terjedt tovább a ház belsejébe. Mind a négy házban tartózkodó ép bőrrel megúszta a sajnálatos gyújtogatást, és épségben kiértek a házból. A négy emberből ketten egyébként éppen aludtak a tűz keletkezése idején.

A drogdíler tagadta, hogy ő gyújtotta volna a tüzet

A bírósági dokumentumok alapján Burghoff visszaeső bűnöző volt, többször letartóztatták már kábítószer-kereskedelem és magántulajdon megrongálása miatt. 30 000 dolláros óvadék ellenében szabadulhat - írja a CrimeOnline.