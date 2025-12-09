Innen ered a számítógépes bug kifejezés - december 9-én született a kitalálója

Grace Murray Hopper matematikus volt az első női informatikus és egyben a "bug" névadója is. Hopper 1906-ban született, épp ma 119 évvel ezelőtt, New Yorkban. Volt oktató, az amerikai haditengerészet admirálisa és ő volt az első informatikus, aki a COBOL programnyelvet, azaz az első felhasználóbarát szoftvert feltalálta. Emellett a legenda szerint tőle ered az a kifejezés is, hogy bug. Úgy hírlik, hogy a Harvard Egyetem egyik számítógépének leállását követően találta meg az első komputer "bug"-ot: felfedezett egy, a relék által agyoncsapott bogarat (angolul bug). Az eseményt rögzítette az üzemeltetési naplóban és beragasztotta a rovart. Ez volt az első bug (hiba), amit a mai napig múzeumban őriznek. Állítólag azóta nevezik a hibaelhárítást "debugging"-nak, azaz bogártalanításnak, a programhibákat pedig bugnak.

A bug, vagyis programhiba kifejezést Grace Murray Hopper-nek köszönhetjük. Fotó: Afonkin_Y / Shutterstock

A körfűrész kifejezést is egy nőnek köszönhetjük

Sarah Tabitha Babbitt volt a körfűrész feltalálója. Babbitt is ezen a napon, vagyis december 9-én született, 246 évvel ezelőtt. Egyszerű életet élt a Massachusetts-i Shaker vallási szekta tagjaként, ahol a bútorkészítéshez szükséges eszközök újításán dolgozott. Az általa feltalált első körfűrész 1813-ban váltotta a kétkezi munkásokat egy fűrészmalomban.

Ma van a korrupcióellenes világnap

2003. december 9-én fogadta el az ENSZ a korrupció elleni egyezményt. Ennek emlékére minden évben december 9. a Korrupcióellenes Világnap. A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a korrupció romboló hatására és hatékony fellépést tegyen lehetővé annak visszaszorítása érdekében. Magyarország 2010 szeptemberében csatlakozott a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémiához (IACA), amely az ENSZ, az Interpol, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), valamint az osztrák állam kezdeményezésére jött létre. Az Országgyűlés 2011. március 7-én elfogadta azt a törvényt, mely elismeri a megállapodás kötelező hatályát Magyarországra.

Egy híres vízilabdázó is született ezen a napon

Lemhényi Dezső olimpiai bajnok vízilabdázó, mesteredző, szövetségi kapitány, nemzetközi játékvezető 1917-ben született Kohlmann néven. 1948-1952 között húszszoros válogatott volt, 1948-ban a londoni olimpián az UTE játékosaként az ezüstérmet szerzett csapat tagja volt, 1952-ben a helsinki olimpiai játékokon a Budapesti Dózsa sportolójaként az aranyérmet szerzett csapat tagja volt, 1954-től pedig mesteredző.