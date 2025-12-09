Innen ered a számítógépes bug kifejezés - december 9-én született a kitalálója
Ezt főleg az informatikusok használják, de a köznyelvben is elterjedt. Sokan nem tudják, hogy a bug, azaz a számítógépes leállást okozó hiba eredetileg valóban egy bogár volt.
Grace Murray Hopper matematikus volt az első női informatikus és egyben a "bug" névadója is. Hopper 1906-ban született, épp ma 119 évvel ezelőtt, New Yorkban. Volt oktató, az amerikai haditengerészet admirálisa és ő volt az első informatikus, aki a COBOL programnyelvet, azaz az első felhasználóbarát szoftvert feltalálta. Emellett a legenda szerint tőle ered az a kifejezés is, hogy bug. Úgy hírlik, hogy a Harvard Egyetem egyik számítógépének leállását követően találta meg az első komputer "bug"-ot: felfedezett egy, a relék által agyoncsapott bogarat (angolul bug). Az eseményt rögzítette az üzemeltetési naplóban és beragasztotta a rovart. Ez volt az első bug (hiba), amit a mai napig múzeumban őriznek. Állítólag azóta nevezik a hibaelhárítást "debugging"-nak, azaz bogártalanításnak, a programhibákat pedig bugnak.
A körfűrész kifejezést is egy nőnek köszönhetjük
Sarah Tabitha Babbitt volt a körfűrész feltalálója. Babbitt is ezen a napon, vagyis december 9-én született, 246 évvel ezelőtt. Egyszerű életet élt a Massachusetts-i Shaker vallási szekta tagjaként, ahol a bútorkészítéshez szükséges eszközök újításán dolgozott. Az általa feltalált első körfűrész 1813-ban váltotta a kétkezi munkásokat egy fűrészmalomban.
Ma van a korrupcióellenes világnap
2003. december 9-én fogadta el az ENSZ a korrupció elleni egyezményt. Ennek emlékére minden évben december 9. a Korrupcióellenes Világnap. A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a korrupció romboló hatására és hatékony fellépést tegyen lehetővé annak visszaszorítása érdekében. Magyarország 2010 szeptemberében csatlakozott a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémiához (IACA), amely az ENSZ, az Interpol, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), valamint az osztrák állam kezdeményezésére jött létre. Az Országgyűlés 2011. március 7-én elfogadta azt a törvényt, mely elismeri a megállapodás kötelező hatályát Magyarországra.
Egy híres vízilabdázó is született ezen a napon
Lemhényi Dezső olimpiai bajnok vízilabdázó, mesteredző, szövetségi kapitány, nemzetközi játékvezető 1917-ben született Kohlmann néven. 1948-1952 között húszszoros válogatott volt, 1948-ban a londoni olimpián az UTE játékosaként az ezüstérmet szerzett csapat tagja volt, 1952-ben a helsinki olimpiai játékokon a Budapesti Dózsa sportolójaként az aranyérmet szerzett csapat tagja volt, 1954-től pedig mesteredző.
91 éve született Garas Dezső
A színművész, rendező kétszer kapott Jászai Mari-díjat és SZOT-, Kossuth-, Pro Arte Budapest díjas érdemes és kiváló művész volt. Pályafutását 1957-ben a Nemzeti Színháznál kezdte, 1965-től 1980-ig a Madách Színház tagja volt, majd a Mafilm munkatársa és a Magyar Színházművészeti Szövetség elnökségi tagja lett. 1990-től a szolnoki Szigligeti Színház tagja volt. 2011. december 30-án hunyt el.
Ma két helyszínen tart véradást a Vöröskereszt Budapesten
December 9-én két helyszínen szervez véradást a fővárosban a Magyar Vöröskereszt: 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.) és 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.).
Ma végre előbújhat a nap
A koponyeg.hu szerint kedden változóan felhős idő valószínű, néhol kisebb csapadékkal. Akár 12-13 fok is lehet. A délnyugati szél megélénkül.
Íme a BKK mai napra vonatkozó hírei
- Jelzőlámpahibára kell számítani a Bécsi úton és a Móricz Zsigmond körtéren 08:30-14:00 óra között.
- Az 5-ös busz vonalán Mikulásbusz is közlekedik majd üzemkezdettől üzemzárásig.
- A 49-es villamos vonalán pedig fényvillamos is közlekedik majd 16:05-től – 20:52-ig. A fényvillamos normál díjszabással vehető igénybe.
Interaktív gyermekműsor lesz este a Bazilikánál
Az Advent Bazilika programsorozat részeként december 9-én 17:00 órás kezdettel a RépaRetekMogyoró interaktív gyerekműsorokat kínáló társulat ad elő egy gyermekműsort a karácsonyi vásárban. Legfőbb céljuk, hogy a gyerekek – kisóvodástól kiskamaszig – aktív közösségi élményben vegyenek részt: zenével, tánccal, játékkal és mesével - olvasható az esemény leírásában.
