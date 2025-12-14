- Bohár Dániel leleplezte a Tisza párt valódi szándékát
Andor Éva valódi kulisszatitkokat árult el Orbán Viktorról
Andor Évát közvetlenül a miniszterelnökkel való beszélgetése után a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen sikerült megszólaltatnia a Borsnak. Andor Éva elárulta, hogy mennyire izgult.
Andor Éva a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen közvetlenül Orbán Viktor miniszterelnökkel való beszélgetése után avatott be a BorsOnlinet részletekbe. A híresség elmesélte, hogy milyen érzés, amikor egy miniszterelnök ül az emberrel szemben. Andor Éva elárulta, hogy izgult, mert élete első interjúját készítette Magyarország miniszterelnökével, ráadásul váratlanul érte a felkérés.
Orbán Viktor valódi víziót vázol fel
Andor Éva őszintén beszélt arról, hogy mennyire koncentrálnia kellett, mert annyira meggyőző az, ahogyan a miniszterelnök felvázolja a vízióját, hogy könnyű a lenyűgözött hallgató szerepébe átcsúszni.
Közben végig koncentrálnom kellett, nehogy kizökkenjek. A miniszterelnök ugyanis olyan mélységekig bontotta ki a gondolatait, hogy az ember könnyen belezuhan. Amikor válaszolni kezdett, valódi víziót rajzolt fel: összefüggések, háttér. Volt egy pillanat, amikor azon kaptam magam, hogy csak hallgatom – pedig ilyenkor már fejben kell tartani a következő kérdést. Végül könnyű dolgom volt: egyszerűen követtem a gondolatmenetét.
Andor Éva a háborúról is szót ejtett
A háború kérdése kiemelt helyen szerepelt a miniszterelnök gondolatmenetében. Andor Éva egyetért a miniszterelnökkel abban, hogy a migráció mellett a háború ma a legfontosabb kérdés, ami a legnagyobb hatással van az életünkre.
Vannak, akiknek a fejében a háború már csak egy videojáték szintjén létezik.
- nyilatkozta Andor Éva a Borsnak.
Pedig ez a valóságban zajlik. Emberek halnak meg. Soha nem éltem át háborút, és remélem, nem is fogok. Nem akarok olyan háborút átélni, amit nagyapáink, dédapáink vívtak. Hiába beszél erről a NATO főtitkár.
- zárta gondolatait Andor Éva.
