Radics Béla: Hadházy Ákos Zuglót kifizetőhelynek használja

Zuglóban elszabadult a politikai állatkert, Hadházy Ákost jobban érdeklik a zebrák és a botrányok, mint a saját választói. A Városliget térségében 2026-ban induló Radics nem kímélte riválisát: szerinte Hadházy az átláthatóság bajnokának szerepében tetszeleg, miközben a baráti körének csorgatja a közpénzt.

Radics: Hadházy Zuglóban 0 azaz nulla teljesítményt tud felmutatni Fotó: Gabor Zoltan

Hadházy Ákos imádja a zebrákat. Annyira imádja, hogyha kell, akkor egészen vidékre is leutazik kergetni a nem létező zebrákat viszont arra sajnos már nem veszi a fáradtságot, hogy ellátogasson a saját választó körzetébe.

– kezdte a csütörtöki sajtótájékoztatót Radics, aki szerint az ország már jól tudja, hogy a független képviselő különleges vonzalmat érez a fekete-fehér állatok iránt, de a saját körzetébe valahogy sosem talál oda.

A botrányt viszont annál jobban szereti. Mindegy, hogy igaz vagy sem, létező zebra vagy sem – a lényeg, hogy legyen cirkusz. De az kiabál a legjobban, akinek a legtöbb vaj van a fején

– mondta Radics, mielőtt bemutatott egy dokumentumot, ami fekete-fehér, mint egy zebra. Csakhogy ez nem kitalált.

A politikus elmondta: Rózsa András zuglói polgármester alighogy elfoglalta hivatalát, máris Hadházy egyik legfőbb bizalmasa, Kovács Áron András kapott több mint 5 millió forintos kommunikációs megbízást az önkormányzattól. Kovács nem más, mint a Hadházy-féle Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítvány kuratóriumi elnöke – annak az alapítványnak, amely papíron a korrupció és a propaganda ellen harcol.

Most meg éppen a propaganda gyártásáért fizetnek neki közpénzt.

Ami másnál bűn, az náluk munkaköri leírás

– jegyezte meg szarkasztikusan a fideszes politikus.

A megbízási szerződést mutatja Radics Béla Fotó: Gábor Zoltán

De ha mindez nem lenne elég, az ügynek van egy „sajtóbarát mellékszála” is: Kovács felesége a 24.hu egyik vezető újságírója, aki rendszeresen címlapra teszi Hadházyt.

Talán ezzel köszönik meg a zuglói pénzt

– mondta Radics, majd hozzátette: miközben Hadházy éveken át másokat vádolt korrupcióval, saját választókerületében nulla teljesítményt mutatott fel.

Ha megnézik a Facebookját, nem találnak zuglói tartalmat. A kerületbe is talán csak térképpel talál oda

– tette hozzá.