Radics Béla: Hadházy Ákos Zuglót kifizetőhelynek használja
A 6-os számú választókerületben, a Városliget térségében Radics Béla lesz Hadházy kihívója 2026-ban. Zugló és környéke jobbat érdemel a fideszes politikus szerint, egy kétes megbízási szerződéssel leplezte le a kétes politikust.
Zuglóban elszabadult a politikai állatkert, Hadházy Ákost jobban érdeklik a zebrák és a botrányok, mint a saját választói. A Városliget térségében 2026-ban induló Radics nem kímélte riválisát: szerinte Hadházy az átláthatóság bajnokának szerepében tetszeleg, miközben a baráti körének csorgatja a közpénzt.
Hadházy Ákos imádja a zebrákat. Annyira imádja, hogyha kell, akkor egészen vidékre is leutazik kergetni a nem létező zebrákat viszont arra sajnos már nem veszi a fáradtságot, hogy ellátogasson a saját választó körzetébe.
– kezdte a csütörtöki sajtótájékoztatót Radics, aki szerint az ország már jól tudja, hogy a független képviselő különleges vonzalmat érez a fekete-fehér állatok iránt, de a saját körzetébe valahogy sosem talál oda.
A botrányt viszont annál jobban szereti. Mindegy, hogy igaz vagy sem, létező zebra vagy sem – a lényeg, hogy legyen cirkusz. De az kiabál a legjobban, akinek a legtöbb vaj van a fején
– mondta Radics, mielőtt bemutatott egy dokumentumot, ami fekete-fehér, mint egy zebra. Csakhogy ez nem kitalált.
A politikus elmondta: Rózsa András zuglói polgármester alighogy elfoglalta hivatalát, máris Hadházy egyik legfőbb bizalmasa, Kovács Áron András kapott több mint 5 millió forintos kommunikációs megbízást az önkormányzattól. Kovács nem más, mint a Hadházy-féle Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítvány kuratóriumi elnöke – annak az alapítványnak, amely papíron a korrupció és a propaganda ellen harcol.
Most meg éppen a propaganda gyártásáért fizetnek neki közpénzt.
Ami másnál bűn, az náluk munkaköri leírás
– jegyezte meg szarkasztikusan a fideszes politikus.
De ha mindez nem lenne elég, az ügynek van egy „sajtóbarát mellékszála” is: Kovács felesége a 24.hu egyik vezető újságírója, aki rendszeresen címlapra teszi Hadházyt.
Talán ezzel köszönik meg a zuglói pénzt
– mondta Radics, majd hozzátette: miközben Hadházy éveken át másokat vádolt korrupcióval, saját választókerületében nulla teljesítményt mutatott fel.
Ha megnézik a Facebookját, nem találnak zuglói tartalmat. A kerületbe is talán csak térképpel talál oda
– tette hozzá.
Radics ezután felszólította Rózsa Andrást, hogy ne a zuglóiak pénzén finanszírozza a „Hadházy-féle propagandagyárat”, és üzent a független képviselőnek is: „Álljon le az élősködéssel, amit a zuglóiak kárára művel!”
Mint azt a Metropol már megírta, A Fidesz Radics Bélát indítja a Városliget térségében 2026-ban, a politikus szerint ez a körzet évek óta „árva és magára hagyott”, és most eljött az ideje, hogy olyan képviselője legyen, aki valóban itt él, ismeri a helyiek gondjait, és nem „ugródeszkaként” tekint a mandátumra. A Fővárosi Közgyűlés jelenlegi tagja elmondta: Deutsch Tamás felkérésére, a párt országos elnökségének támogatásával vállalta el a jelöltséget a Városliget térségében. Radics Béla szerint Külső-Erzsébetváros, Pestújhely és Zugló Budapest közepe, mégis a legelhanyagoltabb részei közé tartozik ma, ahol hiába élnek sokan, eddig nem volt valódi képviselete a helyieknek. A felkérést örömmel fogadta el és dolgozni akar a térségért.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre