Radics Béla: Hadházy Ákos Zuglót kifizetőhelynek használja

A 6-os számú választókerületben, a Városliget térségében Radics Béla lesz Hadházy kihívója 2026-ban. Zugló és környéke jobbat érdemel a fideszes politikus szerint, egy kétes megbízási szerződéssel leplezte le a kétes politikust.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.06. 15:10
Radics Béla Városliget Hadházy Zugló

Zuglóban elszabadult a politikai állatkert, Hadházy Ákost jobban érdeklik a zebrák és a botrányok, mint a saját választói. A Városliget térségében 2026-ban induló Radics nem kímélte riválisát: szerinte Hadházy az átláthatóság bajnokának szerepében tetszeleg, miközben a baráti körének csorgatja a közpénzt.

Zugló
Radics: Hadházy Zuglóban 0 azaz nulla teljesítményt tud felmutatni Fotó: Gabor Zoltan

Hadházy Ákos imádja a zebrákat. Annyira imádja, hogyha kell, akkor egészen vidékre is leutazik kergetni a nem létező zebrákat viszont arra sajnos már nem veszi a fáradtságot, hogy ellátogasson a saját választó körzetébe.

 – kezdte  a csütörtöki sajtótájékoztatót Radics, aki szerint az ország már jól tudja, hogy a független képviselő különleges vonzalmat érez a fekete-fehér állatok iránt, de a saját körzetébe valahogy sosem talál oda. 

A botrányt viszont annál jobban szereti. Mindegy, hogy igaz vagy sem, létező zebra vagy sem – a lényeg, hogy legyen cirkusz.  De az kiabál a legjobban, akinek a legtöbb vaj van a fején

– mondta Radics, mielőtt bemutatott egy dokumentumot, ami fekete-fehér, mint egy zebra. Csakhogy ez nem kitalált.

A politikus elmondta:  Rózsa András zuglói polgármester alighogy elfoglalta hivatalát, máris Hadházy egyik legfőbb bizalmasa, Kovács Áron András kapott több mint 5 millió forintos kommunikációs megbízást az önkormányzattól. Kovács nem más, mint a Hadházy-féle Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítvány kuratóriumi elnöke – annak az alapítványnak, amely papíron a korrupció és a propaganda ellen harcol. 

Most  meg éppen a propaganda gyártásáért fizetnek neki közpénzt. 

Ami másnál bűn, az náluk munkaköri leírás

 – jegyezte meg szarkasztikusan a fideszes politikus.

A megbízási szerződést mutatja Radics Béla Fotó: Gábor Zoltán

De ha mindez nem lenne elég,  az ügynek van egy „sajtóbarát mellékszála” is: Kovács felesége a 24.hu egyik vezető újságírója, aki rendszeresen címlapra teszi Hadházyt. 

Talán ezzel köszönik meg a zuglói pénzt

– mondta Radics, majd hozzátette: miközben Hadházy éveken át másokat vádolt korrupcióval, saját választókerületében nulla teljesítményt mutatott fel.

Ha megnézik a Facebookját, nem találnak zuglói tartalmat. A kerületbe  is talán csak térképpel talál oda

– tette hozzá.

Radics ezután felszólította Rózsa Andrást, hogy ne a zuglóiak pénzén finanszírozza a „Hadházy-féle propagandagyárat”, és üzent a független képviselőnek is: „Álljon le az élősködéssel, amit a zuglóiak kárára művel!”

Mint azt a Metropol már megírta, A Fidesz Radics Bélát indítja a Városliget térségében 2026-ban, a politikus szerint ez a körzet évek óta „árva és magára hagyott”, és most eljött az ideje, hogy olyan képviselője legyen, aki valóban itt él, ismeri a helyiek gondjait, és nem „ugródeszkaként” tekint a mandátumra. A  Fővárosi Közgyűlés jelenlegi tagja elmondta: Deutsch Tamás felkérésére, a párt országos elnökségének támogatásával vállalta el a jelöltséget a Városliget térségében. Radics Béla szerint Külső-Erzsébetváros, Pestújhely és Zugló Budapest közepe, mégis a legelhanyagoltabb részei közé tartozik ma, ahol hiába élnek sokan, eddig nem volt valódi képviselete a helyieknek. A felkérést örömmel fogadta el és dolgozni akar a térségért.

