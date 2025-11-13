Újratervezés: a szomszéd faluba indult, de 1600 kilométert vezetett egy francia férfi
A GPS berendezés zavarta össze azt a 85 éves francia férfit, aki a háziorvosához szeretett volna átkocsikázni a szomszéd faluba. Újratervezés helyett azonban hihetetlen mennyiségű kilométert hajtott, és váratlan helyen kötött ki.
Nem akármilyen spontán kiruccanást ejtett meg a minap egy 85 éves francia férfi: még ő maga is meglepődött, amikor megérkezett. Pedig az úriember csak a háziorvosához akart elugrani a nyugat-franciaországi Châtillon-sur-Thouet településről a szomszédos faluba, Airvault-ba, ami mintegy 20 kilométeres távolságot jelent. A GPS navigációja azonban megzavarodott az indulást követően, hősünk pedig újratervezés helyett inkább ment arra, amerre a navigáció vitte.
Újratervezés helyett a francia férfi 1600 kilométert vezetett
A 85 esztendős férfi, név szerint Ici Poitou nem szenved semmilyen kognitív betegségben, azaz korához képest tökéletes szellemi és fizikai állapotnak örvend. Ezért is él teljesen önállóan és vezet autót is. Éppen a háziorvosához igyekezett, amikor beült a volán mögé. Az autója navigációs rendszere azonban úgy összezavarta az idős úriembert, hogy végül sosem érkezett meg a 20 kilométerre arrébb őt váró dokihoz – helyette ment arra, amerre a GPS vitte, egészen addig, amíg ki nem kötött 1600 kilométerrel odébb, Horvátországban.
Mindenki értetlenül áll az eset előtt
A nagy utazás egy darabig fel sem tűnt senkinek: a bácsi családja akkor kezdett el aggódni, amikor már a szomszédok is hiányolták, illetve jelezték, hogy nem ment el egy olyan rendezvényre, amelyről korábban soha nem hiányzott. Ekkor értesítették a rendőrséget, akik
a hadsereg segítségével lokalizálták a bácsi mobiltelefonját
– méghozzá egy horvát szállodában.
A 85 éves bácsi állítólag 20 órán át nyomta a pedált Olaszországon is áthaladva, mígnem Horvátországba érve úgy döntött, hogy megpihen. Ekkor érte őt utol a családja, akik értetlenül állnak a történtek előtt – csakúgy, mint az idős sofőr, aki egyelőre csak annyit reagált, hogy ő maga sem érti mi történt.
Talán bővebb magyarázat is lesz majd a történtekre, ha a férfi hazatér Horvátországból, ahová a hozzátartozói már el is indultak érte.
