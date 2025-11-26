Ketten préselik be a szupermodell formás idomait a feszes ruci alá
Heidi Klum büszke lehet a testére. Nem is rejtegeti, sőt! Az 52 éves szupermodell még mindig bomba formában van. Nem hiszünk a szemünknek a frissen megosztott videója kapcsán! Ritkán látni a szupermodell formás idomait ennyire közelről!
Heidi Klum szupermodell még mindig elkápráztatja a rajongóit. Új videójában ketten is segédkeznek, hogy minél szűkebb ruhába „tuszakolják” a lélegzetelállítóan kerek popsiját.
Heidi élvezi a helyzetet, szeret dögös és szexi lenni, a róla készült videókat és fotókat pedig örömmel osztja meg.
Mindenkinek látnia kell a szupermodell formás idomait
Heidi Klum az Instagram-oldalán osztotta meg a legújabb felvételeit, melyek közül a harmadikon látható, hogy kerülnek a szupermodell formás idomai az elképesztően szűk szoknyába. Kattints az alábbi képre és lapozz!
A német modell nemcsak a szexi külsejéről híres. Nemrégen újra berobbant a köztudatba, amikor szó szerint kimaxolta a Halloweent és mindenki egyetértett abban, hogy a világ legjobb jelmeze volt az övé.
