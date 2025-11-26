RETRO RÁDIÓ

Ketten préselik be a szupermodell formás idomait a feszes ruci alá

Ezt látnod kell! Közeli videón a szupermodell formás idomai!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.26. 21:00
szupermodell német szupermodell szexi

Heidi Klum büszke lehet a testére. Nem is rejtegeti, sőt! Az 52 éves szupermodell még mindig bomba formában van. Nem hiszünk a szemünknek a frissen megosztott videója kapcsán! Ritkán látni a szupermodell formás idomait ennyire közelről!

2024 Baby2Baby Gala Heidi Klum szupermodell formás idomai minden másról elterelik a figyelmet
Heidi Klum szupermodell formás idomai minden másról elterelik a figyelmet (Fotó: NurPhoto via AFP)

Heidi Klum szupermodell még mindig elkápráztatja a rajongóit. Új videójában ketten is segédkeznek, hogy minél szűkebb ruhába „tuszakolják” a lélegzetelállítóan kerek popsiját.

Heidi élvezi a helyzetet, szeret dögös és szexi lenni, a róla készült videókat és fotókat pedig örömmel osztja meg.

Mindenkinek látnia kell a szupermodell formás idomait

Heidi Klum az Instagram-oldalán osztotta meg a legújabb felvételeit, melyek közül a harmadikon látható, hogy kerülnek a szupermodell formás idomai az elképesztően szűk szoknyába. Kattints az alábbi képre és lapozz! 

A német modell nemcsak a szexi külsejéről híres. Nemrégen újra berobbant a köztudatba, amikor szó szerint kimaxolta a Halloweent és mindenki egyetértett abban, hogy a világ legjobb jelmeze volt az övé.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu