RETRO RÁDIÓ

Plakátkampányt indított a Nemzeti Ellenállás Mozgalom

"Ők adókat emelnek, és aranybudira költik a pénzed".

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 16:48
Tisza Párt plakátkampány Nemzeti Ellenállás Mozgalom

Plakátkampányt indított a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, az országszerte látható hirdetéseken Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter fényképe mellett az "Ők adókat emelnek, és aranybudira költik a pénzed" felirat olvasható.

Fotó: Hegedűs Róbert

Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagja a plakát előtt szombaton tartott nyíregyházi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: van Magyarországon egy olyan párt, a Tisza Párt, amelyik hazugsággal akar választást nyerni, és amelyiknek a programja nem áll másból, mint a magyar emberek és a magyar vállalkozások megsarcolásából, megadóztatásából.

Elmondta, a mozgalom által két hete elindított plakátkampánynak az a célja, hogy felhívja a magyarok figyelmét "arra a kockázatra, amit az hordoz, hogy ez egy baloldali, Brüsszelt minden téren kiszolgáló párt, és ők hatalomra szeretnének kerülni Magyarországon".

Hangsúlyozta: a Tisza Párt mindenben teljesítené a brüsszeli akaratot és mindenben megfelelne Brüsszel elvárásainak.

Ha azt mondják Brüsszelben, hogy adót kell emelni annak érdekében, hogy az így befolyt extra összegeket oda lehessen adni Ukrajnának és ebből a háborút lehessen finanszírozni, akkor Magyar Péterék és a Tisza Párt ki fognak dolgozni egy olyan tervet, amivel ezt végrehajthatják - fogalmazott.

Szűcs Gábor az ellenzéki párt programjáról szólva kifejtette: a Tisza "megszorító csomagja" számos olyan elképzelést tartalmaz, amely tönkretenné a magyar családokat. Ilyen például a személyi jövedelemadó növelése, a cégek és a kkv-szektor megadóztatása, a családi adókedvezmény harmadával történő csökkentése, az egészségügy és a nyugdíjrendszer privatizációjával pedig magasabb járulékokat kellene fizetniük az embereknek - sorolta. Ez körülbelül 5 ezer milliárd forintos megszorítást jelentene - hangoztatta a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagja.

 

Elmondta: ha ezeket a terveket elmondanák a magyar embereknek, megbuknának, ezért "titkolózással, hazugsággal vágnak neki egy választási kampánynak, és a céljuk az, hogy a brüsszeli akaratot végrehajtva finanszírozni tudják Ukrajnát".

És itt már nem arról van szó, hogy Ukrajna háborúja, itt arról van szó, hogy ukrán politikusoknak és egyes üzletembereknek az arany WC-jét tudják finanszírozni

- tette hozzá.

Szűcs Gábor megerősítette: erre a veszélyre szeretnék felhívni a magyar emberek figyelmét, a mozgalom erről szóló plakátjai pedig országszerte láthatóak lesznek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu