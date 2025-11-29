Plakátkampányt indított a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, az országszerte látható hirdetéseken Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter fényképe mellett az "Ők adókat emelnek, és aranybudira költik a pénzed" felirat olvasható.

Fotó: Hegedűs Róbert

Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagja a plakát előtt szombaton tartott nyíregyházi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: van Magyarországon egy olyan párt, a Tisza Párt, amelyik hazugsággal akar választást nyerni, és amelyiknek a programja nem áll másból, mint a magyar emberek és a magyar vállalkozások megsarcolásából, megadóztatásából.

Elmondta, a mozgalom által két hete elindított plakátkampánynak az a célja, hogy felhívja a magyarok figyelmét "arra a kockázatra, amit az hordoz, hogy ez egy baloldali, Brüsszelt minden téren kiszolgáló párt, és ők hatalomra szeretnének kerülni Magyarországon".

Hangsúlyozta: a Tisza Párt mindenben teljesítené a brüsszeli akaratot és mindenben megfelelne Brüsszel elvárásainak.

Ha azt mondják Brüsszelben, hogy adót kell emelni annak érdekében, hogy az így befolyt extra összegeket oda lehessen adni Ukrajnának és ebből a háborút lehessen finanszírozni, akkor Magyar Péterék és a Tisza Párt ki fognak dolgozni egy olyan tervet, amivel ezt végrehajthatják - fogalmazott.

Szűcs Gábor az ellenzéki párt programjáról szólva kifejtette: a Tisza "megszorító csomagja" számos olyan elképzelést tartalmaz, amely tönkretenné a magyar családokat. Ilyen például a személyi jövedelemadó növelése, a cégek és a kkv-szektor megadóztatása, a családi adókedvezmény harmadával történő csökkentése, az egészségügy és a nyugdíjrendszer privatizációjával pedig magasabb járulékokat kellene fizetniük az embereknek - sorolta. Ez körülbelül 5 ezer milliárd forintos megszorítást jelentene - hangoztatta a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagja.

Elmondta: ha ezeket a terveket elmondanák a magyar embereknek, megbuknának, ezért "titkolózással, hazugsággal vágnak neki egy választási kampánynak, és a céljuk az, hogy a brüsszeli akaratot végrehajtva finanszírozni tudják Ukrajnát".

És itt már nem arról van szó, hogy Ukrajna háborúja, itt arról van szó, hogy ukrán politikusoknak és egyes üzletembereknek az arany WC-jét tudják finanszírozni

- tette hozzá.