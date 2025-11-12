„Biztos, hogy volt egy őrangyalom” – brutális oroszlántámadást élt túl a nő

Rémálommá vált egy svéd turista szafari-túrája Dél-Afrikában, miután egy oroszlán megtámadta, a nyakánál megragadta, és lerángatta a lováról. A fiatal nő csodával határos módon túlélte a brutális oroszlántámadást – számolt be a nem mindennapi esetről a Daily Star.

A brutális oroszlántámadás részletei sokkolóak (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

A 21 éves Naemi Boy lovastúrán vett részt Tzaneen közelében, amikor

egy hím oroszlán hirtelen kiugrott a magas fűből, és a nyakába harapott.

A támadás akkor történt, amikor Naemi a csoport végén lovagolt – ez általában az egyik legbiztonságosabbnak tartott hely, amelyet többnyire a személyzet tagjai foglalnak el.

A sors azonban kegyetlen fordulatot vett: a nagymacska a bozótosban rejtőzött, és a nő elhaladtakor rátámadt, mélyen a nyakába mart, majd lerántotta a nyeregből. Szemtanúk szerint az oroszlán több másodpercig szorította állkapcsával a nő nyakát, mielőtt elengedte és visszamenekült a bozótosba.

A borzalmas oroszlántámadás után csoda, hogy él

Társai azonnal a sérült nő segítségére siettek, és sikerült kórházba juttatniuk Tzaneenbe.

Az orvosok hetekig küzdöttek a nő életéért.

A zuhanás következtében eltört Naemi keze, majd amikor kórházba került, állapota tovább súlyosbodott – sztrókot kapott, majd súlyos fertőzés alakult ki a harapás helyén.

A fiatal nő elmondása szerint „csak egy őrangyalnak köszönheti az életét”.

Biztos, hogy volt egy őrangyalom. A sztrók után a bal oldalam zsibbadt, de mindent tudok mozgatni. Az orvosok szerint teljesen fel fogok épülni. Ki mondhatja ezt el magáról egy oroszlántámadás után?

– tette fel a legfontosabb kérdést Naemi.