„Biztos, hogy volt egy őrangyalom” – brutális oroszlántámadást élt túl a nő
Kész csoda, hogy életben maradt a nő. Kiderült: komplikációk léptek fel az oroszlántámadás után.
Rémálommá vált egy svéd turista szafari-túrája Dél-Afrikában, miután egy oroszlán megtámadta, a nyakánál megragadta, és lerángatta a lováról. A fiatal nő csodával határos módon túlélte a brutális oroszlántámadást – számolt be a nem mindennapi esetről a Daily Star.
A 21 éves Naemi Boy lovastúrán vett részt Tzaneen közelében, amikor
egy hím oroszlán hirtelen kiugrott a magas fűből, és a nyakába harapott.
A támadás akkor történt, amikor Naemi a csoport végén lovagolt – ez általában az egyik legbiztonságosabbnak tartott hely, amelyet többnyire a személyzet tagjai foglalnak el.
A sors azonban kegyetlen fordulatot vett: a nagymacska a bozótosban rejtőzött, és a nő elhaladtakor rátámadt, mélyen a nyakába mart, majd lerántotta a nyeregből. Szemtanúk szerint az oroszlán több másodpercig szorította állkapcsával a nő nyakát, mielőtt elengedte és visszamenekült a bozótosba.
A borzalmas oroszlántámadás után csoda, hogy él
Társai azonnal a sérült nő segítségére siettek, és sikerült kórházba juttatniuk Tzaneenbe.
Az orvosok hetekig küzdöttek a nő életéért.
A zuhanás következtében eltört Naemi keze, majd amikor kórházba került, állapota tovább súlyosbodott – sztrókot kapott, majd súlyos fertőzés alakult ki a harapás helyén.
A fiatal nő elmondása szerint „csak egy őrangyalnak köszönheti az életét”.
Biztos, hogy volt egy őrangyalom. A sztrók után a bal oldalam zsibbadt, de mindent tudok mozgatni. Az orvosok szerint teljesen fel fogok épülni. Ki mondhatja ezt el magáról egy oroszlántámadás után?
– tette fel a legfontosabb kérdést Naemi.
