Orbán Viktor kijelentette: Magyarország nem kér a háborús tervekből!
A közösségi oldalán üzent a miniszterelnök.
Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor a minap Vácrátóton járt, ahol szintén zajlik a Brüsszel háborús tervei ellen szóló aláírásgyűjtés.
A miniszterelnök egy friss videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyből kiderül, hogy meglátogatta a Dömötör családot, akik három kisgyermeket nevelnek.
A Dömötör család három kisgyermeket nevel. Békében és biztonságban akarnak élni. Az ő hangjukat, az ő aláírásukat is magammal fogom vinni Brüsszelbe. Magyarország nem kér a háborús tervekből!
– olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett posztjában.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre