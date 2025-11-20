RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor kijelentette: Magyarország nem kér a háborús tervekből!

A közösségi oldalán üzent a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.20.
Módosítva: 2025.11.20.
háború Orbán Viktor aláírásgyűjtés Brüsszel

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor a minap Vácrátóton járt, ahol szintén zajlik a Brüsszel háborús tervei ellen szóló aláírásgyűjtés.

Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök egy friss videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyből kiderül, hogy meglátogatta a Dömötör családot, akik három kisgyermeket nevelnek.

A Dömötör család három kisgyermeket nevel. Békében és biztonságban akarnak élni. Az ő hangjukat, az ő aláírásukat is magammal fogom vinni Brüsszelbe. Magyarország nem kér a háborús tervekből!

– olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett posztjában.

 

