Orbán Viktor: "Felkészültem, jöhet a csihi-puhi"
Orbán Viktor az uniós egyeztetés után a parlamentbe indult.
Hétfőn uniós csúcsot tartottak, amelyen részt vett Orbán Viktor is.
A miniszterelnök sommásan összefoglalta, mi is történt az egyeztetésen: Brüsszel továbbra is folytatni akarja a háborút, ám nincs elég pénze, ezért közös hitelt akarnak felvenni. A magyarok viszont ebbe nem akarnak belemenni.
A küzdelmes megbeszélés után sem dőlhetett hátra a miniszterelnök, ugyanis a parlamentben éppen gyűlés van és az azonnali kérdésekre Orbán Viktor is megérkezett.
