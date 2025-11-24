Orbán Viktor: "Felkészültem, jöhet a csihi-puhi"

Hétfőn uniós csúcsot tartottak, amelyen részt vett Orbán Viktor is.

A miniszterelnök sommásan összefoglalta, mi is történt az egyeztetésen: Brüsszel továbbra is folytatni akarja a háborút, ám nincs elég pénze, ezért közös hitelt akarnak felvenni. A magyarok viszont ebbe nem akarnak belemenni.

A küzdelmes megbeszélés után sem dőlhetett hátra a miniszterelnök, ugyanis a parlamentben éppen gyűlés van és az azonnali kérdésekre Orbán Viktor is megérkezett.



